رویترز: عراق ناچار خواهد شد که ارائه خدمات برق به شهروندان خود را کاهش دهد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رویترز می‌گوید که ایران به دلیل نیاز داخلی صادرات گاز به عراق را متوقف کرده است و عراق برای تولید برق خود قادر به جبران آن نخواهد شد.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که توقف صادرات گاز ایران به عراق به دلیل نیاز داخلی آن کشور به منابع گاز خود، انجام گرفته است.

بر پایه گزارش، مقامات ایرانی به طرف عراقی اعلام کرده‌اند که در کشورشان به گاز تولید شده داخلی نیاز دارند و قادر به ادامه صادرات آن به عراق نیستند.

در گزارش آمده است که این توقف، عراق را با کاهش تولید برق به میزان پنج هزار مگاوات مواجه می‌کند.

رویترز تاکید کرده است که عراق جایگزینی برای جبران سوخت لازم برای تولید برق ندارد و ناچار خواهد شد که ارائه خدمات برق به شهروندان خود را کاهش دهد.

روز سه‌شنبه احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که طرف ایرانی با ارسال نامه‌ای رسمی، وزارت متبوع را مطلع کرده است که به دلیل شرایط اضطراری، صادرات گاز را به عراق به طور کامل متوقف می‌کنند.

به این دلیل بخشی از واحدهای تولید کننده برق عراق متوقف شده‌اند و روند تولید در بخش‌های دیگر هم محدود شده و در نتیجه تولید برق کاهش پیدا کرده است.

وزارت برق اعلام کرد که برای جبران این کمبود به استفاده از سوخت جایگزین داخلی برای تولید برق متوسل شده است.

ب.ن