وزرای خارجه و دفاع سوریه در مسکو با همتایان روسی خود دیدار کردند
مقامهای روسیە و سوریە: دیدارهای وزرایه خارجه دفاع سوریه از مسکو را سرآغاز «مرحلهی جدیدی» در روابط دوجانبه خواهد بود
روابط سوریه و روسیه، بر اساس گزارشهای رسانههای دولتی دو کشور، پس از دیدار وزرای خارجه و دفاع سوریه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجهی این کشور در مسکو، وارد دوران جدیدی مبتنی بر احترام متقابل شده است.
اسعد شیبانی، وزیر خارجهی سوریه، روز چهارشنبه، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ دی ۱۴۰۴ )، در دیدار با همتای روسی خود، سرگئی لاوروف، اظهار داشت: «امروز روابط روسیه و سوریه وارد مرحلهی جدیدی میشود.» خبرگزاری تاس روسیه این سخنان را گزارش کرده است. شیبانی همچنین افزود که بازسازی سوریه با ارادهی ملی قوی ادامه خواهد یافت و این کشور به دنبال روابط متعادل با تمام کشورهاست.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، شیبانی همچنین اظهار داشت که دمشق در سال گذشته موفقیتهایی را در زمینههای مختلف کسب کرده است. او گفت: «پیش از هر چیز، امسال پایان یک جنگ چهاردهساله بود. بزرگترین موفقیتی که کسب کردیم، لغو تحریمها علیه سوریه است. ما اکنون مشغول بازسازی کشور هستیم.» شیبانی اضافه کرد که تلاشهایی برای جذب سرمایهگذاری به سوریه به منظور بهبود وضعیت اقتصادی در جریان است.
در همین حال، لاوروف بر اهمیت حفظ یکپارچگی سرزمینی سوریه و تقویت همکاریهای دوجانبه تأکید کرد. سانا گزارش داد که روز سهشنبه، ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۲ دی ۱۴۰۴ )، پرزیدنت پوتین با شیبانی و مرهف ابوقسره، وزیر دفاع سوریه، دیدار کرد. این گفتگوها بر مسائل سیاسی، اقتصادی و نظامی «مورد علاقهی متقابل»، با «تأکید ویژه» بر دفاع متمرکز بود.
بر اساس سانا، پوتین و وزرای سوریهای دربارهی طیفی از مسائل مرتبط با دفاع، از جمله توسعهی همکاریهای نظامی برای تقویت توانمندیهای ارتش سوریه، نوسازی تجهیزات آن، انتقال تجربه و همکاری در تحقیق و توسعه، بحث و تبادل نظر کردند. سانا گزارش داد: «در طول این دیدار، هر دو طرف راههای پیشبرد همکاریهای نظامی و فنی را به گونهای بررسی کردند که توانمندیهای دفاعی ارتش عربی سوریه را تقویت کرده و با تحولات نوین در صنایع نظامی همگام شود.»
دو طرف همچنین مسائل سیاسی و اقتصادی، از جمله «اهمیت تداوم هماهنگی سیاسی و دیپلماتیک بین دمشق و مسکو در مجامع بینالمللی» را مورد بحث قرار دادند. در جبههی اقتصادی، گفتگوها به گسترش همکاریهای سوریه و روسیه، از جمله در پروژههای بازسازی، توسعهی زیرساختها و سرمایهگذاری در سوریه، پرداخت. پوتین همچنین «حمایت پایدار» روسیه از سوریه و یکپارچگی سرزمینی آن را تأیید کرد، در حالی که «محکومیت مسکو از نقضهای مکرر خاک سوریه توسط اسرائیل را تجدید کرد و آنها را تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقهای توصیف نمود.»
بازدید وزرا از مسکو، آخرین دیدار مقامات جدید سوریه از زمان برکناری بشار اسد، حاکم دیرینهی این کشور و متحد سابق مسکو در دمشق، در دسامبر گذشته است. روسیه یکی از حامیان اصلی اسد در طول جنگ داخلی تقریباً چهاردهسالهی سوریه بود که کمکهای نظامی حیاتی را ارائه کرد و رژیم او را در قدرت نگه داشت، از جمله پشتیبانی روسیه که حملات هوایی بر مناطق تحت کنترل شورشیان را به همراه داشت.
با وجود فرار اسد و خانوادهاش به روسیه پس از سرنگونی رژیم وی، مسکو مشتاق ایجاد روابط خوب با دولت جدید در دمشق است. به ویژه، مسکو امیدوار است که توافقاتی را برای ادامهی فعالیت پایگاه هوایی حمیمیم و پایگاه دریایی طرطوس در سواحل مدیترانهی سوریه، که نیروهای روسی در آنجا حضور دارند، تضمین کند.
در ماه اکتبر، احمد الشرع، رئیس جمهور جدید سوریه، از روسیه بازدید کرد و در آنجا گفت که دولتش به تمام توافقات گذشتهی بین دمشق و مسکو احترام خواهد گذاشت، تعهدی که نشان میدهد دو پایگاه نظامی روسیه در دوران پس از اسد ایمن هستند. پوتین در زمان بازدید الشرع گفت که مسکو آماده است هر کاری را برای تحقق آنچه او «آغازهای جالب و مفید بسیار» در مورد تجدید روابط خواند، انجام دهد.
در طول بازدید از مسکو در ماه ژوئیه، شیبانی اظهار داشت که کشورش «روسیه را در کنار خود میخواهد.» شیبانی در آن زمان به لاوروف گفت: «دورهی کنونی پر از چالشها و تهدیدات مختلف است، اما فرصتی نیز برای ساختن سوریهای متحد و قوی است. و البته، ما علاقه مندیم که روسیه در این مسیر در کنار ما باشد.»