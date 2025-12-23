رئیس ائتلاف فتح: با هیئت پارت دموکرات کوردستان بر تسریع در تشکیل دولت جدید تاکید کردیم
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس ائتلاف فتح میگوید که در دیدار با هیئت پارت دموکرات کوردستان بر تسریع در تشکیل یک دولت توانمند که قادر به حل مشکلات عراق باشد، تاکید کردهاند.
صبح امروز چهارشنبه ۲۴ دسامبر، هیئت مذاکره کننده پارت دموکرات کوردستان در بغداد با هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح دیدار کرد.
پس از این دیدار که حدود یک ساعت به طول انجامید، عامری در اظهاراتی رسانهای گفت که نه فقط درباره تشکیل کابینه جدید دولت عراق، درباره چگونگی حل مشکلات عراق هم گفتوگو کردهاند.
وی افزود که گفتوگوها به چگونگی پیشرفت عراق اختصاص داشتهاند و بر تسریع در تشکیل یک دولت توانمند که قادر به حل مشکلات عراق باشد، تاکید کردهاند.
او گفت که تعیین نامزد برای احراز سمت نخستوزیری عراق به چارچوب هماهنگی شیعه مربوط است و ابراز امیدواری کرد که در خصوص آن به نتیجه برسند.
العامری لازم دانست که در دولت آینده عراق، همه مسئولیتپذیر باشند و دولت، دولت امتیازات نباشد، بلکه دولتی مسئولیتپذیر باشد و همه برای موفقیت آن به وظایف خود عمل کنند.
او موفقیت دولت را موفقیت همه جوامع عراق، اعم از اعراب، کوردها، اهل سنت و شیعه دانست و گفت که به غیر از پایبندی به مهلتهای قانونی، برای تشکیل کابینه جدید هیچ راه دیگری پیش رو ندارند.
رئیس ائتلاف فتح ابراز امیدواری کرد که جریانهای اهل سنت در ۲۹ ماه میلادی جاری رئیس مجلس نمایندگان و معاونان وی را انتخاب کنند و پس از آن نیز با انتخاب رئیسجمهور جدید، برای تشکیل کابینه اقدام شود.
