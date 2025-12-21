عبور صادرات نفت اقلیم کوردستان از ۲۰۰ هزار بشکه در روز
توافق نفتی اربیل و بغداد برای صادرات نفت اقلیم تمدید میشود
معاون مدیرکل شرکت سومو (State Oil Marketing Organization) اعلام کرد که توافق اقلیم کوردستان و بغداد برای صادرات نفت اقلیم تمدید خواهد شد.
حمدی شنگالی، معاون مدیرکل شرکت بازاریابی نفت عراق، معروف به «سومو»، بهطور ویژه به کوردستان۲۴ گفت که توافق صادرات نفت اقلیم از طریق سومو هیچ مشکلی ندارد و ادامه خواهد یافت.
شنگالی همچنین افزود که میزان صادرات نفت اقلیم به خارج از ۲۰۰ هزار بشکه در روز فراتر رفته است و این روند ادامه خواهد داشت و توافق نیز تمدید میشود.
پس از بیش از دو سال توقف در صادرات نفت اقلیم کوردستان از سوی دولت عراق که منجر به زیان دهها میلیارد دلاری برای بودجهی عمومی شد، سرانجام در پی توافق میان اربیل و بغداد در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴ )، روند صادرات مجدد نفت از میدانهای نفتی اقلیم کوردستان از سر گرفته شد.