عایشهگل دوغان: کوردها نباید در سوریه به حاشیه رانده شوند
گفتوگوها برای حل مسائل و نقش سازندهی ترکیه در سوریه ادامه یابد
عایشهگل دوغان، سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دَم پارتی)، امروز پنجشنبه، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵، بر ضرورت اجرای توافق ۱۰ مارس میان نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) و دولت دمشق تأکید کرد و افزود که گفتوگو و مذاکره باید ادامه یابد.
دوغان در خصوص توافق ۱۰ مارس اظهار داشت که یک سوریهی دموکراتیک به دموکراسی خاورمیانه و ترکیه کمک میکند و تحولات سوریه بر ترکیه تأثیرگذار است. وی تصریح کرد: «لازم است تمامی مسائل موجود از طریق گفتوگو و مذاکره حل شوند. مسائلی که به عنوان تهدید جلوه میکنند، با برگزاری نشستها و گفتوگو با ه.س.د. از میان خواهند رفت. ترکیه باید نقشی سازنده در سوریه ایفا کند. کوردها نباید در این کشور به حاشیه رانده شوند؛ آنها باید بتوانند آزادانه زندگی کنند و احساس امنیت داشته باشند.»
او همچنین خاطرنشان کرد که ساختار چند فرهنگی و چند هویتی سوریه محصول هزاران سال است. به جای نادیده گرفتن این مدلها و تحمیل مرکزگرایی مبتنی بر نفرت، باید راه حلی یافت شود که به همه اجازه دهد آزادانه ابراز وجود کنند و احساس آزادی و استقلال داشته باشند.
سخنگوی دَم پارتی تأکید کرد که فرآیند مذاکره و همگرایی دموکراتیک در سوریه باید ادامه یابد.