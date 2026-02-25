تعداد زیادی از خانواده‌های مظنون به وابستگی به سازمان تروریستی داعش از اردوگاه «الهول» گریخته‌اند

4 ساعت پیش

وزارت کشور سوریه اعلام کرد که در پی عقب‌نشینی نیروهای دموکراتیک سوریه و نبود نظارت امنیتی، شمار زیادی از خانواده‌های داعشی موفق به فرار از این اردوگاه شده‌اند.

نورالدین بابا، سخنگوی وزارت کشور سوریه، روز چهارشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ (۶ اسفند ۱۴۰۴) در یک کنفرانس خبری تأیید کرد که ماه گذشته و پس از عقب‌نشینی نیروهای دموکراتیک سوریه (هـ.س.د)، تعداد زیادی از خانواده‌های مظنون به وابستگی به سازمان تروریستی داعش از اردوگاه «الهول» گریخته‌اند.

وی اظهار داشت: «زمانی که نیروهای ما به محل رسیدند، با وضعیت فرار دسته‌جمعی مواجه شدند؛ چرا که پس از عقب‌نشینی‌ها، درهای اردوگاه به شکلی بی‌‌ضابطه باز رها شده بود.»

نیروهای دموکراتیک سوریه (هـ.س.د) پیش‌تر در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴)، ضمن انتقاد از سکوت جامعه‌ی بین‌المللی در برابر حملات ارتش عربی سوریه به غرب کوردستان، اعلام کرده بود که به دلیل بی‌تفاوتی جهانی و عدم جدیت در حل پرونده‌ی داعش، ناچار به عقب‌نشینی از اردوگاه الهول شده است تا نیروهای خود را برای مقابله با تهدیدات فزاینده در شهرهای شمالی سوریه مستقر کند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch) نیز نسبت به سرنوشت نامعلوم حدود ۸ هزار و ۵۰۰ زندانی پس از تعطیلی اردوگاه الهول و احتمال تعطیلی قریب‌الوقوع اردوگاه «روژ» در شمال شرق سوریه هشدار داده است. این سازمان در گزارشی اعلام کرد که تا اواسط ژانویه‌ی گذشته، این دو اردوگاه میزبان حدود ۲۸ هزار نفر بوده‌اند که بیش از ۱۲ هزار نفر آن‌ها اتباع خارجی از ۶۰ کشور مختلف و مابقی شهروندان عراقی بوده‌اند.

همچنین روز گذشته سه‌شنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ (۵ اسفند ۱۴۰۴)، یک یادداشت داخلی اتحادیه‌ی اروپا که توسط ریاست قبرس به کشورهای عضو ارسال شده است، از خطر امنیتی بزرگ ناشی از فرار هزاران نفر از اردوگاه الهول پرده برداشت و هشدار داد که گروه‌های تروریستی می‌توانند از این وضعیت برای سازماندهی مجدد و تشدید عملیات‌های خود بهره‌برداری کنند.

شایان ذکر است که دولت سوریه روز یکشنبه ۲۲ فوریه ۲۰۲۶ (۳ اسفند ۱۴۰۴)، تخلیه و تعطیلی دائمی اردوگاه الهول را که محل نگهداری خانواده‌های داعش بود، اعلام کرد. این تصمیم پس از انتقال باقیمانده‌ی ساکنان این اردوگاه به کمپ‌های حومه‌ی حلب اتخاذ شد.