تنش میان هـ.س.د و دمشق بر سر پروندهی داعش
هـ.س.د: دمشق مسئول مستقیم قاچاق خانوادههای داعش از کمپ هول است
نیروهای سوریه دموکراتیک (هـ.س.د) با رد اتهامات وزارت کشور سوریه، دمشق را به شکست امنیتی در کمپ هول و همکاری آشکار در فراری دادن خانوادههای داعش متهم کرد و خروج نیروهایش را اقدامی ناگزیر برای جلوگیری از جنگی خونین دانست.
روز چهارشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ (۶ اسفند ۱۴۰۴)، مرکز رسانهای نیروهای سوریه دموکراتیک (هـ.س.د) در واکنش به بیانیهی اخیر وزارت کشور سوریه، دمشق را عامل اصلی ناآرامیهای اخیر در کمپ هول و فرار خانوادههای عناصر داعش معرفی کرد.
هـ.س.د در بیانیهی خود تصریح کرده است که تصمیم به عقبنشینی نیروهایش از کمپ هول، اقدامی ناگزیر جهت حفاظت از جان ساکنان و جلوگیری از تبدیل شدن این اردوگاه به میدان جنگی تمامعیار بوده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که گروههای مسلح وابسته به دولت دمشق، با حملات مستقیم و تدارکات نظامی گسترده، خود را به دیوارهای حفاظتی کمپ رساندند.
بر اساس افشاگری هـ.س.د، پس از آنکه کنترل کمپ هول به دست گروههای مسلح وابسته به دمشق افتاد، به مدت بیش از یک هفته فرآیند قاچاق و انتقال خانوادههای داعش بهصورت آشکار و تحت نظارت و رضایت نیروهای وزارت دفاع و وزارت کشور سوریه انجام شده است.
نیروهای سوریه دموکراتیک تأکید کردهاند که تمامی این مستندات بهصورت صوتی و تصویری ضبط شده و دمشق نمیتواند با صدور بیانیههای رسانهای گمراهکننده، حقایق را کتمان کند. هـ.س.د معتقد است که دولت سوریه با طرح این اتهامات، قصد دارد افکار عمومی را از شکستهای امنیتی و مدیریتی خود در ادارهی کمپ منحرف سازد.
هـ.س.د یادآور شد که در سالهای گذشته، با وجود پیچیدگیهای پرونده کمپ هول و فقدان حمایتهای بینالمللی لازم، وظایف انسانی و امنیتی خود را به بهترین نحو انجام داده و مانع از شکلگیری مجدد هستههای داعش شده است. این نیروها مسئولیت هرگونه تبعات امنیتی ناشی از حملات نظامی اخیر و خروج کنترل منطقه از دست نیروهایشان را متوجه حکومت سوریه دانستند.