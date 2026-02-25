پیام دولت اقلیم کوردستان به بغداد: تمام تعهدات را انجام دادیم

دولت اقلیم کوردستان از دولت فدرال عراق خواست بودجه و حقوق را ارسال کند

در نشست هیئت دولت، ضمن تمدید شش‌ماهه‌ی تخفیف ۲۰ درصدی جرایم رانندگی، بر لزوم ارسال سهم بودجه‌ی اقلیم بر اساس سرشماری عمومی تأکید شد.

نشست هیئت دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ (۶ اسفند ۱۴۰۴) به ریاست مسروز بارزانی، نخست‌وزیر و با حضور قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر برگزار شد.

در ابتدای جلسه، آوات شیخ‌جناب، وزیر دارایی و اقتصاد، گزارشی از آخرین وضعیت مالی، پرداخت حقوق ماه فوریه و نتایج نشست تیم مشترک دیوان محاسبات فدرال و اقلیم کوردستان ارائه کرد.

مطالبات بودجه‌ای از بغداد

هیئت دولت تصریح کرد که دولت فدرال باید علاوه بر حقوق و مزایای کارمندان، سهم بودجه‌ی اقلیم کوردستان را در چارچوب بودجه‌ی عمومی و بر اساس نرخ ۱۴.۱ درصد (طبق سرشماری عمومی ساکنان عراق) ارسال کند. در این نشست تأکید شد که اقلیم کوردستان تمام تعهدات نفتی و مالی خود را انجام داده و لیست حقوق و ترازنامه‌ی ماهیانه را بدون نقص به وزارت دارایی فدرال ارسال کرده است.

در خصوص مبلغ ۱۲۰ میلیارد دینار مربوط به ماه فوریه، هیئت دولت تأکید کرد که اولویت باید ارسال این مبلغ پیش از هر هزینه‌ی دیگری باشد تا بهانه‌ای برای تأخیر در پرداخت حقوق باقی نماند.

اصلاحات در وزارت پیشمرگه

در بخش دوم، شورش اسماعیل، وزیر امور پیشمرگه، گزارشی از روند اصلاحات و سازماندهی مجدد نیروها ارائه داد. هیئت دولت ضمن قدردانی از ریاست اقلیم و مقامات ذی‌ربط، سازماندهی تمامی نیروها در چارچوب وزارت پیشمرگه و تعیین حدود اختیارات فرماندهی محورها را گامی تاریخی توصیف کرد و از شرکای بین‌المللی برای حمایت از این پروسه قدردانی نمود.

تمدید تخفیف جرایم رانندگی

در پایان، پیشنهاد ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، مبنی بر تمدید تخفیف ۲۰ درصدی جرایم رانندگی مورد بررسی قرار گرفت. هیئت دولت با تصویب این پیشنهاد، مهلت استفاده از این تخفیف را به مدت شش ماه دیگر، یعنی تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ (۹ تیر ۱۴۰۵) تمدید کرد.