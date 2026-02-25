انتقاد «دَم‌پارتی» از رویکرد امنیتی به مسئله‌ی کورد: با زندانی‌بودن دمیرتاش، اعتماد دشوار است

4 ساعت پیش

سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها تأکید کرد که گزارش جدید کمیسیون همچنان از نام‌بردن صریح مسئله خودداری کرده و آن را صرفاً یک معضل امنیتی قلمداد می‌کند.

عایشه‌گل دوغان، سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دَم‌پارتی)، روز چهارشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ (۶ اسفند ۱۴۰۴) اعلام کرد: «اگرچه نقدهایی به گزارش کمیسیون داریم، اما تهیه‌ی این گزارش را به عنوان نقطه‌ای تاریخی که تمام طرف‌های سیاسی و اجتماعی را گرد هم آورده است، مثبت ارزیابی می‌کنیم. با این حال، نام اصلی مشکل همچنان مسکوت مانده و مسئله‌ی کورد کماکان از دریچه‌ی امنیتی نگریسته می‌شود.»

دوغان افزود: «افکار عمومی هنوز به طور کامل به این روند باور ندارند و به صراحت می‌پرسند: زمانی که صلاح‌الدین دمیرتاش در زندان است و سیستم تعیین قیم (قیوم) بر شهرداری‌ها ادامه دارد، چگونه می‌توان اعتماد کرد؟ وقتی در گزارش حتی نامی از مشکل برده نمی‌شود، چگونه می‌خواهند اصل مشکل را حل کنند؟»

وی با اشاره به اینکه برخی گام‌ها نیازی به تغییر قانون ندارند، تصریح کرد: «موضوعاتی مانند پایان‌دادن به سیستم قیم و اجرای احکام دادگاه‌ها نیازمند اراده‌ی اجرایی است. برای پایان‌دادن به قیم‌ها منتظر چه هستید؟»

سخنگوی دَم‌پارتی در خصوص تغییرات قانونی و وضعیت کسانی که سلاح را زمین می‌گذارند، خاطرنشان کرد: «ما خواهان برخوردی برابر و فراگیر هستیم. هر کس که سلاح خود را زمین بگذارد، باید آزاد باشد و بتواند در چارچوب سیاست دموکراتیک فعالیت کند.»