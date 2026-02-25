رئیس مشترک اداره‌ی روابط خارجی مدیریت خودگردان

3 ساعت پیش

رئیس مشترک اداره‌ی روابط خارجی مدیریت خودگردان با اشاره به مبارزات ملت کورد علیه داعش، تأکید کرد که ملت کورد بشریت را از یک جنگ بزرگ نجات داد و اکنون خواستار احقاق حقوق خود است.

الهام احمد، روز چهارشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ (۶ اسفند ۱۴۰۴) اظهار داشت: «ما خواهان زندگی آزادانه برای تمامی مولفه‌های سوریه هستیم و حقوق همه‌ی اتنیک‌ها و گروه‌ها باید محفوظ بماند.»

وی با بیان اینکه ده‌ها سال است حقوق مردم کورد در سوریه پایمال شده، افزود: «در طول تاریخ، کوردها همواره در خدمت بشریت بوده‌اند و برای رسیدن به آزادی مبارزات بسیاری کرده‌اند. ما جنگ علیه داعش را رهبری کردیم و جهان را از خطری بزرگ رهانیدیم.»

الهام احمد تصریح کرد: «در ازای جنگی که علیه تروریست‌های داعش انجام دادیم، کمترین حق ما تثبیت حقوق ملت کورد در قانون اساسی سوریه است؛ گامی ضروری که متأسفانه تا کنون برداشته نشده است.»

وی همچنین بر لزوم وجود سیستمی برای حمایت از حقوق زنان تأکید کرد و گفت: «توافقاتی صورت گرفته و تفاهم‌هایی با نیروهای امنیتی حاصل شده است. اگرچه مشکلات و موانعی همچنان باقی است، اما ما در مذاکرات بر سر چگونگی حل آن‌ها پافشاری می‌کنیم.»

الهام احمد در پایان خاطرنشان کرد که رسانه‌های نزدیک به دولت سوریه نقش مخربی در تعمیق مشکلات و ترویج زبان خشونت ایفا می‌کنند.