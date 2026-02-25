نچیروان بارزانی: گزارش پارلمان ترکیه گامی ارزشمند در جهت صلح است

رئیس اقلیم کوردستان بر حمایت اربیل از هرگونه تلاش برای حل مسالمت‌آمیز مسائل و هم‌زیستی تأکید کرد

5 ساعت پیش

رئیس اقلیم کوردستان ضمن استقبال از گزارش کمیسیون وحدت ملی پارلمان ترکیه، بر حمایت اربیل از هرگونه تلاش برای حل مسالمت‌آمیز مسائل و هم‌زیستی تأکید کرد.

ریاست اقلیم کوردستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که پرزیدنت نچیروان بارزانی، از گزارش «کمیسیون وحدت ملی، برادری و دموکراسی» در پارلمان ترکیه استقبال کرده و آن را گامی مهم و در مسیری درست برای دستیابی به صلح و راه‌حل نهایی دانسته است.

رئیس اقلیم کوردستان اظهار داشت: «تقویت زبان سیاست و گفتگو و پایبندی به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز، پایه‌های اصلی برای ایجاد ثبات دائمی است که منافع آن شامل تمام منطقه خواهد شد.»

پرزیدنت بارزانی افزود: «ما در اقلیم کوردستان، همچون همیشه بر حمایت و همکاری خود از هر تلاش و گامی که هدف آن حل مسالمت‌آمیز مشکلات و گشودن افقی تازه برای برادری و هم‌زیستی باشد، تأکید می‌ورزیم.»

وی ابراز امیدواری کرد که این گزارش با گام‌های تکمیلی دیگری از سوی پارلمان ترکیه همراه شود تا ضمن تقویت اعتماد، صلحی که همگان در انتظار آن هستند، محقق گردد.