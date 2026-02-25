چراغ سبز واشنگتن برای بازگشت شرکتهای نفتی آمریکایی به سوریه
وزیر خارجهی سوریه و و فرستادهی ویژهی آمریکا دیدار کردند
در دیدار وزیر خارجهی سوریه و فرستادهی ویژهی آمریکا، موضوعاتی نظیر ادغام نیروهای هـ.س.د در ساختار ارتش و بازگشایی سفارت دمشق در واشنگتن بررسی شد؛ آمریکا همچنین اجازهی سرمایهگذاری شرکتهایش در نفت سوریه را صادر کرد.
وزارت خارجهی سوریه اعلام کرد که امروز چهارشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ (۶ اسفند ۱۴۰۴)، نشستی طولانی و سازنده میان اسعد حسن شیبانی، وزیر خارجهی سوریه و توماس باراک، فرستادهی ویژهی آمریکا در امور سوریه در دمشق برگزار شد. در این دیدار پروندههای راهبردی جدیدی برای مرحلهی آیندهی روابط دو کشور مورد بحث قرار گرفت.
بر اساس بیانیهی وزارت خارجه، طرفین بر تعهد کامل به یکپارچگی خاک و حاکمیت سوریه تأکید کردند. مهمترین محور این نشست، بررسی گامهای عملی برداشتهشده در پروندهی ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (هـ.س.د) در نهادهای دولتی و ارتش سوریه بود.
در بخش دیگری از گفتگوها، آغاز به کار یک کمیتهی بینالمللی به ریاست سوریه برای تضمین شفافیت در پروندهی امحای سلاحهای شیمیایی تحت نظارت کامل ملی مورد توافق قرار گرفت. همچنین در خصوص مبارزه با تروریسم، دو طرف بر اهمیت حمایت از سوریه در نبرد با داعش و فعالسازی نقش دمشق به عنوان شریک اصلی امنیت منطقه تأکید کردند.
در حوزهی اقتصادی، توماس باراک تأکید کرد که شرکتهای بزرگ آمریکایی علاقهمند به مشارکت در بازسازی اقتصاد سوریه، بهویژه در بخش نفت و انرژی هستند و درهای سرمایهگذاری به روی متخصصان بینالمللی باز خواهد شد.
طرفین همچنین آمادگیهای لجستیکی و سیاسی برای فعالسازی مجدد سفارت سوریه در واشنگتن را با هدف حفظ منافع دو ملت و تقویت کانالهای رسمی ارتباطی بررسی کردند.