دولت اقلیم کوردستان در سال ۲۰۲۵ چندین پروژهی راهسازی را تکمیل کرده است
معاون وزیر آبادانی و اسکان دولت اقلیم کوردستان از تکمیل ۱۷۲ پروژهی راه با هزینهی ۹۲ میلیارد دینار خبر داد.
دکتر آگرین عبدالله، معاون وزیر آبادانی و اسکان دولت اقلیم کوردستان، روز شنبه، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۵، در گفتوگو با وبسایت کوردستان۲۴ اعلام کرد که با وجود چالشها، در سال ۲۰۲۵ تعداد قابلتوجهی از پروژههای راهسازی به پایان رسیده و کار بر روی چندین پروژهی استراتژیک بزرگ نیز ادامه دارد.
دکتر آگرین عبدالله گفت: «در سال ۲۰۲۵، با بودجهای بالغ بر ۹۲ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دینار، نزدیک به ۱۷۲ پروژهی راهسازی به طول ۶۴۰ کیلومتر، بر اساس هر سه بودجهی عادی، سرمایهگذاری و ۳۰ درصد از درآمد ایستگاههای توزین؛ اجرا شدهاند.» وی همچنین توضیح داد: «بیشتر این پروژهها شامل ساخت و بهسازی راههای روستایی، نصب گاردریل و همچنین بهسازی راههای اصلی بودهاند.»
پروژههای استراتژیک در دست اجرا:
معاون وزیر آبادانی به چندین پروژهی مهم به عنوان نمونه اشاره کرد که کار بر روی آنها با جدیت ادامه دارد:
- راه اربیل-کویَه
- راه کوره-شَقلاوه-قندییل
- راه دهوک (بَعدره)
- راه دوکان-خَلَکان
- راه وارماوِه-دربندیخان
دکتر آگرین عبدالله تأکید کرد: «این پروژههای بزرگ نمونهای از تلاشهای مداوم دولت اقلیم کوردستان برای توسعهی زیرساختهای اقتصادی و تسهیل تردد شهروندان است.»
جزئیات بودجه و پروژههای راهسازی تکمیلشده برای سال ۲۰۲۵
پروژهها بر اساس سه نوع بودجه تقسیم شده بودند: بودجهی سرمایهگذاری، بودجهی عادی و ۳۰ درصد از درآمد ایستگاههای توزین.
بودجهی سرمایهگذاری
بر اساس بودجهی سرمایهگذاری، ۲۵ پروژه به طول ۱۶۴ کیلومتر و با بودجهی ۶۸ میلیارد و ۴۰۸ میلیون دینار در استانها و ادارات مستقل تکمیل شدهاند که به شرح زیر تقسیم میشوند:
- استان دهوک: ۶ پروژه با بودجهی ۳۴ میلیارد و ۹۴۵ میلیون دینار و به طول ۳۵ کیلومتر.
- استان سلیمانیه: ۶ پروژه با بودجهی ۲۰ میلیارد و ۱۲۷ میلیون دینار و به طول ۴۰ کیلومتر.
- ادارهی گرمیان: ۴ پروژه با بودجهی ۴ میلیارد و ۲۰۶ میلیون دینار و به طول ۸ کیلومتر.
- استان اربیل: ۲ پروژه با بودجهی ۳ میلیارد و ۶۵۶ میلیون دینار.
- ادارهی سوران: ۲ پروژه با بودجهی ۳ میلیارد و ۱۹۷ میلیون دینار و به طول ۴۰.۵۰ کیلومتر.
- استان حلبچه: ۳ پروژه با بودجهی یک میلیارد و ۵۹۵ میلیون دینار و به طول ۳۹ کیلومتر.
- ادارهی راپهرین: ۲ پروژه با بودجهی ۶۸۲ میلیون دینار و به طول یک کیلومتر.
- (نخستوزیر مسرور بارزانی در زمان افتتاح مسیر دوطرفهی گومهسَپان-سماقولی)
بودجهی عادی
بر اساس بودجهی عادی که شامل پروژههای بهسازی و آسفالتکردن راههاست، ۱۰۱ پروژه به طول ۱۵۰.۰۴۴ کیلومتر و با بودجهی ۲۰ میلیارد و ۵۵ میلیون دینار اجرا شدهاند. تقسیمبندی آنها به این صورت است:
- استان سلیمانیه: ۴۸ پروژه با بودجهی ۱۴ میلیارد و ۷۱ میلیون دینار و به طول ۷.۳۵۰ کیلومتر.
- ادارهی سوران: ۱۰ پروژه با بودجهی یک میلیارد و ۸۳۵ میلیون دینار و به طول ۳۱.۱۰۰ کیلومتر.
- استان اربیل: ۱۱ پروژه با بودجهی یک میلیارد و ۴۹۸ میلیون دینار و به طول ۷۸.۰۲۵ کیلومتر.
- ادارهی راپهرین: ۹ پروژه با بودجهی ۸۴۹ میلیون دینار و به طول ۱۰.۴۷ کیلومتر.
- استان دهوک: ۹ پروژه با بودجهی ۷۴۸ میلیون دینار و به طول ۲ کیلومتر.
- ادارهی گرمیان: ۷ پروژه با بودجهی ۳۹۰ میلیون دینار و به طول ۱۹.۲۰ کیلومتر.
- ادارهی زاخو: ۳ پروژه با بودجهی ۳۴۷ میلیون دینار و به طول ۱.۴۵ کیلومتر.
- استان حلبچه: ۴ پروژه با بودجهی ۳۱۹ میلیون دینار.
- (نخستوزیر مسرور بارزانی در زمان افتتاح پل هوایی سوران)
۳۰ درصد از درآمد ایستگاههای توزین
بر اساس ۳۰ درصد از درآمد ایستگاههای توزین که برای بهسازی و آسفالتکردن راهها تخصیص یافته است، ۴۶ پروژه به طول ۳۲۷ کیلومتر و با بودجهی ۴ میلیارد دینار تکمیل شدهاند که به این ترتیب تقسیم میشوند:
- استان اربیل: ۲۸ پروژه با بودجهی یک میلیارد و ۸۹۷ میلیون دینار و به طول ۲۷۶ کیلومتر.
- استان دهوک: ۶ پروژه با بودجهی یک میلیارد و ۱۱۴ میلیون دینار و به طول ۴۴ کیلومتر.
- ادارهی زاخو: ۲ پروژه با بودجهی ۴۶۶ میلیون دینار و به طول ۳.۱۸۱ کیلومتر.
- استان سلیمانیه: ۷ پروژه با بودجهی ۳۹۷ میلیون دینار و به طول ۳ کیلومتر.
- ادارهی سوران: ۲ پروژه با بودجهی ۱۱۵ میلیون دینار و به طول یک کیلومتر.
- ادارهی گرمیان: یک پروژه با بودجهی ۱۱ میلیون دینار.
این پروژهها بخشی از تلاشهای دولت اقلیم کوردستان برای توسعهی زیرساختهای اقتصادی و تسهیل تردد برای شهروندان در تمامی مناطق اقلیم کوردستان است.