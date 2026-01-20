فرهاد اتروشی: باید حقوق بستگان شهدا در عراق و اقلیم کوردستان تضمین شود

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – فرهاد اتروشی، نایب رئیس مجلس نمایندگان عراق، بر اهمیت اصلاح قانون پرداخت غرامت به قربانیان و تضمین حقوق بستگان شهدا در سراسر عراق و اقلیم کوردستان، تاکید کرد.

امروز سه‌شنبه ۲۰ ژانویه، دفتر رسانه‌ای نایب ‌رئیس مجلس نمایندگان عراق در بیانیه‌ای، اعلام کرد که فرهاد اتروشی در دفتر خود در بغداد از عبد الإله النائلی، رئیس بنیاد شهید دولت فدرال،‌ استقبال کرد.

در این دیدار، رئیس بنیاد شهید، انتخاب فرهاد اتروشی را به عنوان نایب رئیس مجلس نمایندگان به وی تبریک گفت.

بر پایه بیانیه، دو طرف درباره تقویت هماهنگی‌ها و اصلاح قانون پرداخت غرامت به افراد قربانی اقدامات تروریستی و خطاهای نظامی، گفت‌وگو کردند.

فرهاد اتروشی، تلاش‌های بنیاد شهید را ستود و بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای خدمت بدون تبعیض به خانواده و بستگان شهدا و تضمین حقوق آنها در تمام استان‌‌های عراق و اقلیم کوردستان، تاکید کرد.

