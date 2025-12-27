اقلیم کوردستان صاحب سیستم دیجیتالی نظارت بر منابع آب میشود
پروژهای راهبردی برای مقابله با تغییر اقلیم و کمآبی، با هدف حفاظت از امنیت آبی منطقه.
دولت اقلیم کوردستان در گامی نو و بیسابقه، پروژهای راهبردی را برای راهاندازی یک سیستم دیجیتالی پیشرفته به منظور نظارت بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی اعلام میکند. این پروژه، پاسخی علمی و فناوری به تهدیدات تغییر اقلیم و کمآبی محسوب میشود و هدف اصلی آن، تضمین امنیت آبی منطقه از طریق جمعآوری دادههای دقیق و سریع است.
کاروان صباح هورامی، مدیر کل منابع آب در اقلیم کوردستان، اظهار داشت که این پروژه دستاوردی بزرگ و بینظیر است. وی افزود که از طریق این سیستم جدید، میتوان به صورت دیجیتالی و همزمان سطح آبهای سطحی و زیرزمینی را پایش کرد. این سیستم به صورت خودکار مؤسسات مرتبط را از وضعیت آب مطلع میکند. به گفتهی مدیر کل، اهمیت این گام کمتر از پروژههای ساخت سد و آببند نیست، زیرا پایهای اصلی برای برنامهریزی بلندمدت حفاظت از منابع طبیعی است.
از نظر راهبردی و زیستمحیطی، این پروژه بخشی از تلاشهای فشردهی دولت اقلیم کوردستان برای مقابله با پدیدهی بیابانزایی است که اکنون بخش بزرگی از عراق را در برگرفته است. کاروان صباح تأکید کرد که تغییر اقلیم و کاهش بارندگی واقعیتهایی هستند و تأثیرات خود را خواهند داشت، اما هدف اصلی از اینگونه پروژههای فناوری آن است که اقلیم کوردستان بتواند با کمترین زیان از این مرحله عبور کند و به شیوهای علمی با توزیع و حفاظت از ثروت آب مدیریت کند.