تداوم حملات پهپادی به زیرساختهای مخابراتی در منطقهی حلبچه
تجهیزات ارتباطی "آسیا سل " و "کورک تلکام" در ارتفاعات حلبچه مورد حمله قرار گرفتند
برای سومین بار طی روزهای اخیر، حملات پهپادی به دکلهای پخش و ارتباطات در ارتفاعات استان حلبچه، خسارات سنگینی به شبکههای مخابراتی و رسانهای وارد کرد.
بر اساس گزارش خبرنگار کوردستان۲۴ در حلبچه، پهپادهای مهاجم دکلهای ارتباطی مستقر در ارتفاعات «بفری میری» بر فراز کوه «شنروی» را هدف قرار دادند. در این حملات، فرستندههای چندین شبکهی تلویزیونی و رادیویی و همچنین تجهیزات شرکتهای ارتباطی «آسیاسل» و «کورک تلکام» بهشدت آسیب دیدهاند که منجر به اختلال گسترده و تضعیف شبکهی پوشش در این منطقه شده است.
خوشبختانه این حملات تلفات جانی به همراه نداشته است. دو نگهبان حاضر در محل که وظیفهی حفاظت از این تأسیسات را بر عهده داشتند، موفق شدند پیش از گسترش آسیبها، منطقه را به سلامت ترک کنند.
کوه شنروی به دلیل جغرافیای صعبعبور و ارتفاع زیاد، منطقهای راهبردی در مرز میان اقلیم کوردستان و جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود و دکلهای آن در مجاورت مستقیم پایگاههای مرزی قرار دارند. پیش از این نیز حملات مشابهی به تأسیسات مشابه در کوه «زمناکو» انجام شده بود که تنها خسارات مادی بر جای گذاشت.