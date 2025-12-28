۵ عضو نیروهای دموکراتیک کشته شدند

دیدبان حقوق بشر سوریه: ۱۳ حمله‌ی‌ داعش از ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۱ عضو هسد را کشته و زخمی کرده است

3 ساعت پیش

دیدبان حقوق بشر سوریه (SOHR) از افزایش حملات گروه تروریستی داعش در مناطق شمال و شرق سوریه از ابتدای ژانویه‌ی ۲۰۲۵ میلادی خبر داد. بر اساس گزارش این سازمان، تاکنون ۱۳ حمله‌ی‌ داعش در این مناطق ثبت شده است که منجر به کشته شدن ۵ عضو نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) از جمله یک فرمانده، و زخمی شدن ۶ عضو دیگر شده که یکی از آن‌ها نیز فرمانده است.

این سازمان اعلام کرد که هسته‌های‌ پنهان داعش زنجیره‌ای‌ از حملات را در استان‌ها‌ی‌ دیرالزور و حسکه به اجرا گذاشته‌اند و اعضای‌ هسد و تأسیسات نفتی‌ و نظامی‌ آن‌ها را هدف قرار داده‌اند.

جزئیات عملیات و خسارات:

دیدبان حقوق بشر سوریه اشاره کرد که جزئیات ۱۳ عملیات به شرح زیر است: در استان حسکه، دو عضو نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) کشته شده‌اند. در استان دیرالزور، سه عضو هسد، شامل یک فرمانده، جان خود را از دست داده‌اند و شش سرباز دیگر نیز که یکی از آن‌ها فرمانده است، زخمی شده‌اند. این گزارش همچنین می‌افزاید که در این درگیری‌ها، دو عضو داعش کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است.

دیدبان حقوق بشر سوریه تأکید کرد که این حملات نشان‌دهنده‌ی استمرار و گسترش تهدیدات امنیتی داعش در مناطق تحت کنترل هسد است. نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) که توسط ایالات متحده‌ی آمریکا حمایت می‌شوند، کنترل منطقه‌ای‌ وسیع در شمال و شرق سوریه را در دست دارند که میدان‌ها‌ی‌ مهم نفت و گاز در آنجا قرار دارد. این نیرو در سال ۲۰۱۹ میلادی توانست با همکاری‌ ائتلاف بین‌المللی، به سیطره‌ی‌ میدانی‌ داعش در آخرین پایگاه‌هایش در شرق سوریه پایان دهد.