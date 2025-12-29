مذاکرات صلح ترامپ و زلنسکی؛ کاهش قیمت جهانی طلا و نقره
با کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی، سرمایهگذاران به سمت فروش سهام برای کسب سود روی آوردند
قیمت فلزات گرانبها در بازارهای جهانی کاهش یافت. این کاهش پس از آن اتفاق افتاد که تنشهای ژئوپلیتیکی کاهش یافته و سرمایهگذاران برای کسب سود اقدام به فروش سهام خود کردند.
به گزارش خبرگزاری "رویترز" در روز دوشنبه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، قیمت طلا در معاملات آنی با ۰.۴٪ کاهش به ۴۵۱۲.۷۴ دلار برای هر اونس رسید. این در حالی است که روز جمعه به رکورد جدید ۴۵۴۹.۷۱ دلار رسیده بود. همچنین، قیمت قراردادهای آتی طلا در آمریکا برای ماه فوریه با ۰.۴٪ کاهش به ۴۵۳۶.۴۰ دلار رسید.
همزمان، قیمت نقره نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرد؛ قیمت آن با ۱.۳٪ افت به ۷۸.۱۲ دلار رسید، پس از آنکه در ابتدای معاملات بالاترین سطح تاریخی ۸۳.۶۲ دلار را ثبت کرده بود.
"تیم واترر"، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت (KCM Trade)، اظهار داشت: "دیدار دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی و گفتوگوهای سازندهی آنها دربارهی توافق صلح، به همراه فرآیند برداشت سود توسط سرمایهگذاران، به عقبنشینی قیمت طلا و نقره منجر شد."
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرده است که او و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، بسیار به توافقی برای پایان دادن به جنگ اوکراین نزدیک شدهاند.
در خصوص سطح رشد فلزات در سال جاری میلادی (۲۰۲۵)، نقره با رشد ۱۸۱٪ از طلا پیشی گرفته است. این امر به دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا در بخش صنعتی بوده است. طلا نیز در سال ۲۰۲۵ با رشد ۷۲٪ مواجه شد و چندین رکورد جدید را ثبت کرد.
دلایل افزایش قیمت طلا در سال جاری میلادی به پیشبینیها دربارهی کاهش نرخ بهرهی بانکی در آمریکا، تنشهای ژئوپلیتیکی و افزایش تقاضا از سوی بانکهای مرکزی بازمیگردد، در حالی که سرمایهگذاران به دلیل عدم قطعیت از دلار دوری میکردند. از سوی دیگر، قیمت پلاتین در معاملات آنی با ۰.۴٪ کاهش به ۲۴۴۱.۲۰ دلار و قیمت پالادیوم نیز با ۰.۸٪ کاهش به ۱۷۷۱.۹۹ دلار برای هر اونس رسید.