رئیس هیئت سرمایهگذاری: در توسعهی بخش اقتصادی کوردستان پایداری میکنیم
محمد شکری اعلام کرد که بخش خصوصی در کوردستان تاکنون ۱۶۱ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده است
دکتر محمد شکری، رئیس هیئت سرمایهگذاری دولت اقلیم کوردستان، روز دوشنبه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که بخش خصوصی تاکنون ۱۶۱ هزار فرصت شغلی مستقیم را برای شهروندان کوردستان فراهم آورده است. وی افزود که دولت اقلیم کوردستان مصمم است بخش خصوصی را به شریکی واقعی برای سرمایهگذاری و توسعهی اقتصادی اقلیم تبدیل کند و در همین راستا، تسهیلات زیادی برای صدور مجوز و فعالیت این بخش در نظر گرفته است. علاوه بر فرصتهای شغلی مستقیم، هزاران فرصت شغلی غیرمستقیم نیز از این طریق ایجاد شده است.
محمد شکری همچنین اشاره کرد که هیئت سرمایهگذاری در سال جاری مشارکت فعال و مؤثری در مجمع جهانی اقتصاد در داووس داشته و "خانهی کوردستان" را در آنجا تأسیس کرده است. وی افزود که با همکاری دفتر روابط خارجی اقلیم، قراردادهایی برای چندین پروژهی کشاورزی با تولیدکنندگان هلندی امضا شده و همچنین با شرکتهای ایتالیایی، قراردادهایی برای پروژههای ساماندهی و توسعهی "گال علیبگ" و تلهکابین منعقد گردیده که هماکنون در دست اجرا هستند.
رئیس هیئت سرمایهگذاری در ادامهی سخنانش بیان داشت که هیئت سرمایهگذاری امسال برای نخستین بار در بزرگترین نمایشگاه جهانی کشاورزی در پاریس شرکت کرده و شرکتهای کشاورزی کوردستان محصولات خود را در آنجا به نمایش گذاشتند. علاوه بر این، مشارکت مؤثری نیز در نمایشگاه کشاورزی استانبول، مجمع سرمایهگذاری ابوظبی و نمایشگاه خلیج در دبی صورت گرفته است. محمد شکری تأکید کرد که در سال جاری، اقلیم کوردستان میزبان صدها هیئت بازرگانی و اقتصادی جهانی بوده تا از فرصتهی تولید در اقلیم کوردستان بهرهمند شوند.
وی همچنین اشاره کرد که در سال جاری، سنگ بنای چندین کارخانه و پروژهی بزرگ در اقلیم کوردستان گذاشته شده است که از جملهی آنها میتوان به بزرگترین کارخانهی تولید آجر در عراق، کارخانهی تولید رول آهن (که قرار است به زودی آغاز به کار کرده، نیازهای داخلی را تأمین و به خارج نیز صادر کند) و بزرگترین کارخانهی تولید مواد خانهسازی (که کارخانهای بسیار مهم و ضروری است) اشاره کرد. در پایان سخنانش، محمد شکری اظهار داشت که راهاندازی و آغاز به کار پروژهی "میگل" برای تأمین گوشت و لبنیات، که یک پروژهی استراتژیک مهم است و برای ۵۰۰ نفر فرصت شغلی فراهم آورده، یکی از کارهای مهم هیئت سرمایهگذاری به شمار میرود.