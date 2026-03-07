اسماعیل بقایی از قربانی شدن صدها غیرنظامی در اثر حملات آمریکا و اسرائیل خبر داد

دیپلماسی ایران در سازمان ملل: ۱۷۵ کودک در میناب جان باختند

1 ساعت پیش

سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران در پیامی به دبیرکل سازمان ملل، حملات آمریکا و اسرائیل را «تجاوز غیرموجه» خواند و اعلام کرد در ۷ روز گذشته، صدها غیرنظامی از جمله ده‌ها کودک قربانی شده‌اند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران، در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت: «آنچه در جریان است یک درگیری ساده نیست، بلکه اقداماتی تجاوزکارانه از سوی دو رژیم هسته‌ای علیه ایران است.» وی اشاره کرد که این حملات درست زمانی رخ داده که ایران در حال گفت‌وگوهای جدی دیپلماتیک بوده است.

در بخش دیگری از این نامه، بقایی با انتقاد از سکوت در قبال تلفات انسانی بر لزوم توجه به وضعیت غیرنظامیان تاکید کرد. وی مدعی شد که ۱۷۵ کودک در شهر میناب طی حملات اخیر جان باخته‌اند. این در حالی است که از صبح شنبه، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، دور جدیدی از حملات هوایی علیه ایران آغاز شده است که منجر به کشته شدن تعدادی از فرماندهان این کشور و پاسخ‌های موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه شده است.