به دلیل تداوم عملیات بازسازی و حفظ سلامت بازدیدکنندگان، دروازه‌های قلعه‌ی اربیل تا اطلاع ثانوی برای عموم گردشگران مسدود خواهد بود

3 ساعت پیش

عملیات بازسازی قلعه‌ی تاریخی اربیل ادامه دارد و به منظور حفظ جان شهروندان و گردشگران، تصمیم گرفته شده است که در روزهای تعطیلات سال نو، دروازه‌های قلعه بسته بماند.

دکتر یادگار ارگوشی، رئیس کمیسیون عالی بازسازی قلعه‌ی اربیل، روز سه‌شنبه، ۱۰ دی ۱۴۰۴ شمسی (۳۰ دسامبر ۲۰۲۵)، در گفتگویی با کوردستان۲۴ اعلام کرد: «به منظور حفظ جان شهروندان و دوری از هرگونه خطر ریزش در حین کار، تا زمانی که فرآیند بازسازی به طور کامل به پایان نرسد، دروازه‌ها را به روی گردشگران باز نخواهیم کرد.»

رئیس کمیسیون همچنین اشاره کرد که در حال حاضر نمی‌توانند دروازه‌ی قلعه را برای همه‌ی گردشگران باز کنند، مگر گروه‌هایی که به صورت سازمان‌یافته بازدید می‌کنند، مانند دانش‌آموزان یا گردشگرانی که از طریق شرکت‌های گردشگری می‌آیند. دلیل اصلی این محدودیت، وجود خطر در برخی از بخش‌های قلعه است که در حال مرمت هستند.

قلعه‌ی اربیل، که یکی از قدیمی‌ترین مکان‌های مسکونی جهان است، در سال ۲۰۱۴ رسماً در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو قرار گرفت. از آن زمان، دولت اقلیم کوردستان با همکاری سازمان‌های بین‌المللی، توجه ویژه‌ای به بازسازی و حفظ اصالت این قلعه نشان داده است.