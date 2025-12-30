سرمای کمسابقه و برف سنگین در سرتاسر کوردستان ادامه دارد
انسداد راهها و قطعی برق در مناطق وسیعی از کوردستان گزارش شد
در حالی که استان سنندج با انسداد ۴۰۰ راه روستایی و قطعی برق مواجه است و تکاب سردترین شب سال را تجربه کرد، موج جدید سرما و بارش برف مناطق دیگر اقلیم کوردستان را نیز در بر میگیرد.
همزمان با فرارسیدن موج گستردهی سرما و بارشهای سنگین برف در بخشهای مختلف کوردستان، گزارشها حاکی از انسداد گستردهی راهها، قطعی برق و اختلال در ارتباطات است. نهادهای دولتی و امدادی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و هشدارها به شهروندان برای پرهیز از سفرهای غیرضروری صادر شده است.
وضعیت بحرانی در استان سنندج
آرش زرتن لهونی، استاندار سنندج، روز سهشنبه، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، در نشست اضطراری مدیریت بحران استان اعلام کرد که بارش برف و کولاک شدید، راه ارتباطی ۴۰۰ روستای این استان را مسدود کرده و برق ۳۰۰ روستا نیز قطع شده است. وی افزود: افزون بر این، خطوط اینترنت و تلفن در بیش از ۹۱ روستا از کار افتادهاند.
لهونی تأکید کرد که "اولویت کاری ما، نجات افرادی است که در مسیرها گرفتار شدهاند و سپس برقراری مجدد برق، اینترنت و خطوط تلفن خواهد بود." وی اظهار داشت: پس از پاکسازی مسیرهای اصلی از برف، عملیات بازگشایی راههای روستایی آغاز خواهد شد و سپس تیمهای ادارهی برق برای رفع قطعیهای روستایی وارد عمل میشوند. استاندار سنندج اشاره کرد که نیروهای ارتش نیز در کنار نهادهای امدادی استان، برای کمکرسانی و نجات درراهماندگان در مسیر تکاب-سقز همکاری کردهاند. وی از بخش خصوصی درخواست کرد که در این شرایط ویژه، با نهادهای مربوطه همکاری کند و خاطرنشان ساخت که هزینهی این کمکها از سوی دولت تأمین خواهد شد. به دستور استاندار سنندج و بر اساس مادهی ۱۵ قانون مدیریت بحران، تمامی بیلهای مکانیکی و تجهیزات بخش خصوصی برای پاکسازی راههای استان در اختیار تیمهای امدادی قرار گرفته است. لهونی در پایان سخنانش گفت: در صورت لزوم، از استانهای دیگر نیز برای مقابله با این وضعیت درخواست کمک خواهیم کرد.
همچنین، غریب سجادی، فرماندار سنندج، در همین روز به خبرگزاری "مهر" گفت: در حال حاضر، تقریباً تمامی مسیرهای اصلی به سمت شهر سنندج مسدود شدهاند؛ کولاک شدید، راه صلواتآباد-دهگلان را بسته است و بهعلت بارش سنگین برف، تردد در مسیر سنندج-کامیاران با دشواری همراه بوده و احتمال انسداد آن در ساعات آتی وجود دارد. فرماندار سنندج افزود: راه باقرآباد به حسینآباد نیز از حدود دو ساعت پیش مسدود شده و مسیر مریوان-سنندج نیز بسته است. سجادی از شهروندان خواست تا از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و با نهادهای امدادی و خدماتی همکاری کنند.
تکاب، سردترین نقطهی ایران در شب گذشته
در همین حال، اردلان محمدپور، رئیس ادارهی هواشناسی مهاباد، روز سهشنبه، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، به خبرگزاری "ایرنا" اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، شهر تکاب با دمای ۱۷ درجهی زیر صفر سانتیگراد، سردترین نقطهی ایران بوده است. وی افزود: با بارش برف فراوان، موج سرمای بیسابقهای استان ارومیه را فراگرفته و یکی از سردترین شبهای سال جاری را تجربه کرده است. محمدپور خاطرنشان کرد که شب گذشته، تکاب با دمای ۱۷ درجهی زیر صفر سانتیگراد، سردترین شهر ایران و چالدران نیز با ۱۵ درجهی زیر صفر، دومین مکان سرد بوده است؛ در حالی که در شهر نقده، بالاترین دما، منفی ۲.۲ درجهی سانتیگراد ثبت شده است. رئیس ادارهی هواشناسی مهاباد همچنین اعلام کرد که "این موج سرما تا فردا چهارشنبه ادامه خواهد داشت و پیشبینی میشود دما به ۱۲ درجهی زیر صفر سانتیگراد برسد." محمدپور دربارهی میزان بارندگی در استان ارومیه گفت: در این مدت، بیشترین میزان بارش (۱۹ میلیمتر) در شهر تکاب و کمترین آن (چهار میلیمتر) در نقده و میاندوآب ثبت شده است.
موج جدید بارش برف و سرما در اقلیم کوردستان
بر اساس آخرین پیشبینیهای هواشناسی که امروز سهشنبه، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، منتشر شد، اقلیم کوردستان در دو روز پایانی سال ۲۰۲۵ با موج جدیدی از سرما و بارش برف روبهرو خواهد شد.
پیشبینی هواشناسی برای ۴۸ ساعت آینده:
امروز سهشنبه (۳۰ دسامبر ۲۰۲۵): آسمان بهطور کلی صاف و سرد خواهد بود. در مناطق کوهستانی نیمهابری بوده و احتمال تشکیل یخبندان در ساعات شب وجود دارد. دمای هوا در مراکز استانها به زیر صفر سانتیگراد کاهش مییابد. سرعت باد آهسته (۵ تا ۱۵ کیلومتر در ساعت) و جهت آن شمال شرقی خواهد بود. دید افقی بین ۹ تا ۱۰ کیلومتر است.
فردا چهارشنبه (۳۱ دسامبر ۲۰۲۵): هوا سرد و نیمهابری خواهد بود. پس از ظهر، موج جدیدی از بارش برف بخشهایی از استان دهوک، ادارهی زاخو، میرگهسور، آمدی، ادارهی سوران، بخشهایی از ادارهی راپرین و کوه سفین در استان اربیل را در بر خواهد گرفت. پیشبینی میشود میزان برف باریده شده بین ۵ تا ۱۰ سانتیمتر باشد. با افزایش تأثیر موج، احتمال بارش باران مخلوط با برف در مناطق مختلف وجود دارد. سرعت باد آهسته (۱۰ تا ۱۵ کیلومتر در ساعت) و جهت آن شمال غربی خواهد بود. دمای هوا در برخی مناطق کمی افزایش مییابد، اما در مناطقی که تحت تأثیر موج برف قرار میگیرند، کاهش خواهد یافت. دید افقی بین ۷ تا ۹ کیلومتر بوده و در زمان بارش برف به کمتر از ۱ کیلومتر کاهش خواهد یافت.
بالاترین دماهای پیشبینی شده (بر حسب سانتیگراد): اربیل: ۷، سلیمانیه: ۵، دهوک: ۳، زاخو: ۴، حلبچه: ۵، گرمیان: ۹.
بارشهای سنگین برف در اقلیم کوردستان؛ کوه پیرس با ۶۰ سانتیمتر در صدر
ادارهی کل هواشناسی و زلزلهنگاری اقلیم کوردستان، امروز سهشنبه، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، در بیانیهای اعلام کرد: بر اساس آخرین آمارهای هواشناسی، در ۲۴ ساعت گذشته موج سخت و متراکمی از بارش برف مناطق مختلف اقلیم کوردستان را در بر گرفت که در برخی مناطق کوهستانی، میزان بارش برف از نیممتر فراتر رفته است.
بر اساس دادهها، میزان بارش برف در استانها و شهرستانها به شرح زیر بوده است:
۱. استان دهوک (بالاترین میزان در کوه پیرس ثبت شد): در مرز استان دهوک، برف بیشتر مناطق را پوشانده و کوه پیرس با ۶۰ سانتیمتر، بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است: کوه پیرس: ۶۰ سانتیمتر، کانیماسی: ۳۵ سانتیمتر، بامرنی: ۲۶ سانتیمتر، سرسنگ: ۲۳ سانتیمتر، آمدی: ۲۰ سانتیمتر، دینارته، زاوێته و چامانکی: ۱۸ سانتیمتر (برای هر یک)، دیرهلوک: ۱۷ سانتیمتر، مانگیش: ۱۵ سانتیمتر، باکرمان، شیلادزێ و باتوفا: ۱۳ سانتیمتر، آکری و شرمن: ۱۲ سانتیمتر، اتروش و بجیل: ۱۰ سانتیمتر، کردهسین: ۵ سانتیمتر، باعهدر: ۴ سانتیمتر، زاخو: ۳ سانتیمتر، مرکز دهوک: ۱.۵ سانتیمتر.
۲. استان اربیل (حاجیعمران در پیشتاز): در مرز استان اربیل، مناطق کوهستانی پوشیده از برف شده و بالاترین میزان در حاجیعمران ثبت شده است: حاجیعمران: ۵۰ سانتیمتر، هیران: ۲۷ سانتیمتر، شقلاوه و سیدکان: ۲۵ سانتیمتر، چومان: ۲۲ سانتیمتر، پیرمام: ۱۸ سانتیمتر، رواندز: ۱۵ سانتیمتر، سوران: ۱۱ سانتیمتر، کویه: ۱۰ سانتیمتر، دێگهڵه: ۸ سانتیمتر، خلیفان: ۶.۵ سانتیمتر.
۳. استان سلیمانیه و ادارهی راپرین: در مرز استان سلیمانیه، پینجوین و قلادزێ بیشترین میزان برف را داشتهاند: یاخسمر و قلادزێ: ۲۳ سانتیمتر، سرکپکان: ۱۹ سانتیمتر، پینجوین: ۱۷ سانتیمتر، ماوت: ۱۲ سانتیمتر، تکیه کاکهمند و رانیه: ۱۱ سانتیمتر، چوارقورنه: ۹ سانتیمتر، سیتک: ۵ سانتیمتر، قرهداغ: ۳ سانتیمتر، قرگه: ۱ سانتیمتر.
بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، تأثیر این موج در برخی مناطق ادامه خواهد داشت و دمای هوا به شکل چشمگیری کاهش مییابد. از شهروندان و رانندگان درخواست شده است که هنگام تردد در مناطق کوهستانی، نسبت به یخبندان و مه، احتیاط لازم را به عمل آورند.