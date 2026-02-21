اخبار

پرزیدنت بارزانی: حفاظت از زبان مادری یک وظیفه‌ی ملی است

پرزیدنت بارزانی، حراست از زبان مادری را زیربنای هویت و وظیفه‌ای ملی توصیف کرد

پرزیدنت مسعود بارزانی
پرزیدنت بارزانی ضمن تبریک روز جهانی زبان مادری به تمامی کوردستانیان، حراست از زبان مادری را زیربنای هویت و وظیفه‌ای ملی توصیف کرد.

پرزیدنت مسعود بارزانی، روز شنبه، ۲۱ فوریه ۲۰۲۶ (۲ اسفند ۱۴۰۴)، در پیامی که در پلتفرم «ایکس» منتشر کرد، نوشت: «زبان مادری بنیان اصالت، هویت، هشیاری و همبستگی ملی است؛ حفاظت از آن یک وظیفه‌ی ملی محسوب می‌شود.»

پرزیدنت بارزانی در پایان پیام خود افزود: «روز زبان مادری بر تمامی کوردستانیان عزیز مبارک باد.»

 
