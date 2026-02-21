پرزیدنت بارزانی: حفاظت از زبان مادری یک وظیفهی ملی است
پرزیدنت بارزانی، حراست از زبان مادری را زیربنای هویت و وظیفهای ملی توصیف کرد
پرزیدنت بارزانی ضمن تبریک روز جهانی زبان مادری به تمامی کوردستانیان، حراست از زبان مادری را زیربنای هویت و وظیفهای ملی توصیف کرد.
پرزیدنت مسعود بارزانی، روز شنبه، ۲۱ فوریه ۲۰۲۶ (۲ اسفند ۱۴۰۴)، در پیامی که در پلتفرم «ایکس» منتشر کرد، نوشت: «زبان مادری بنیان اصالت، هویت، هشیاری و همبستگی ملی است؛ حفاظت از آن یک وظیفهی ملی محسوب میشود.»
پرزیدنت بارزانی در پایان پیام خود افزود: «روز زبان مادری بر تمامی کوردستانیان عزیز مبارک باد.»
زمانی دایک بنچینەی ڕەسەنایەتی، ناسنامە، هۆشیاری و هاودەنگیی نەتەوەییە؛ پارێزگاری لێی ئەرکێکی نیشتیمانییە.— Masoud Barzani (@masoud_barzani) February 21, 2026
ڕۆژی زمانی دایک لە هەموو کوردستانیانی ئازیز پیرۆز بێت.