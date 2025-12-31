تبدیل استان بصره به اقلیم فدرالی به عنوان یک خواست و اراده عمومی نمایان شده است

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – کمیسیون عالی انتخابات عراق، به منظور جمع‌آوری امضا در خصوص تبدیل شدن استان بصره به اقلیمی فدرالی در عراق، فرم ویژه توزیع کرده است و فعالان و سازمان‌های مدنی آن استان هم می‌گویند که در این راستا با اتکا به قانون اساسی به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند و بر تبدیل بصره به اقلیمی فدرالی، پایفشاری می‌کنند.

ابو یاسین، راننده تاکسی در بصره به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت: ما می‌خواهیم وضعیت جاده‌ها و خیابان‌ها بهبود پیدا کند و جوانانمان شغل داشته باشند، زیرا واقعا آمار جنایات، سرقت و اعتیاد به مواد مخدر افزایش پیدا کرده است. مردم معیشت و زندگی مناسب می‌خواهند، اما از آن برخودار نیستند و دولت در برابر این وضعیت مسئول است.

بصره به عنوان پایتخت اقتصادی عراق شناخته شده است و ۹۰ درصد درآمد این کشور را تامین می‌کند. این در حالی است که مردم آن به کمبود آب و سایر خدمات عمومی انتقاد دارند و دولت مرکزی عراق را به بی‌توجهی به آن استان متهم می‌کنند و تبدیل بصره به یک اقلیم فدرال را گزینه مناسبی برای رفع مشکلات می‌دانند.

حامد حسین از شهروندان بصره، گفت: از تبدیل بصره به اقلیم حمایت می‌کنم، زیرا بصره، پایتخت اقتصادی عراق است و بندرهای مهم و بسیاری دیگر از منابع درآمد در این استان هستند و قابلیت آن را دارد که به اقلیم فدرالی تبدیل شود.

کمیسیون عالی انتخابات عراق، با توزیع فرم‌های ویژه برای جمع‌آوری امضا، برای تبدیل بصره به یک اقلیم فدرالی در عراق، زمینه‌سازی کرده است. فعالان و سازمان‌های مدنی هم تلاش‌های خود را برای جمع‌آوری امضا تشدید کرده‌اند.

سمیر رحیم مالکی، از رهبران جنبش مردمی برای تشکیل اقلیم بصره، گفت: ما درخواست کرده‌ایم که بصره به اقلیم فدرالی تبدیل شود، این یک خواسته قانونی است که در قانون اساسی درج شده است. از طرفی دیگر دولت مرکزی عراق بی‌توجهی بسیاری به بصره کرده و آن را فراموش کرده است. ما برای آینده فرزندانمان و بهرمند شدن از درآمدهای استان خود، درخواست کرده‌ایم که این استان به یک اقلیم فدرالی تبدیل شود، اگر تمام درآمد استان را به ما اختصاص نمی‌دهند، حداقل بخشی از آن را اختصاص دهند.

در حال حاضر به علت تشکیل نشدن دولت جدید عراق، رای‌گیری در خصوص تبدیل بصره به اقلیم فدرالی به تعویق افتاده است. این طرح مخالفانی دارد و موانعی هم پیش رو دارد، اما مردم آن استان بر اجرای قانون در این خصوص اصرار می‌ورزند و می‌گویند از خواسته خود دست نمی‌کشند.

طبق ماده ۱۱۹ قانون اساسی عراق، هر استانی حق دارد که برای تبدیل شدن به اقلیم فدرالی درخواست کند.

اکنون خواست تبدیل استان بصره به اقلیم فدرالی، به عنوان یک خواست و اراده عمومی نمایان شده است.

ب.ن