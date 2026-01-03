نشست مهم دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان دربارهی ریاست جمهوری و تشکیل دولت
دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان به ریاست پرزیدنت بارزانی، پست ریاست جمهوری عراق را بررسی میکند
قرار است دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان امروز شنبه، سوم ژانویه ۲۰۲۶، به سرپرستی پرزیدنت مسعود بارزانی تشکیل جلسه دهد. این نشست در پیرمام برگزار خواهد شد و معاونان رئیس نیز در آن حضور خواهند داشت.
نشست ساعت ۱۰:۰۰ صبح برگزار میشود. بر اساس اطلاعات هوشمند صادق، خبرنگار کوردستان۲۴، فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق نیز در این نشست دفتر سیاسی شرکت خواهد کرد.
در این نشست چندین محور و موضوع مهم بررسی خواهند شد که برجستهترین آنها عبارتند از:
- پست ریاست جمهوری عراق و موضوع کاندیدای پارت برای این پست.
- ارزیابی روند انتخاب هیئت رئیسهی پارلمان عراق.
- گفتگو دربارهی تشکیل دولت جدید فدرال و دولت جدید اقلیم کوردستان.
- روابط بین اربیل و بغداد.
- وضعیت کلی عراق و منطقه.
نشست دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در برههای حساس برگزار میشود. پس از برگزاری انتخابات دورهی ششم پارلمان عراق در پایان سال ۲۰۲۵ و انتخاب هیئت رئیسهی جدید پارلمان در روزهای بیست و نهم و سیام دسامبر ۲۰۲۵، اکنون روند سیاسی عراق در انتظار گامهای قانونی آینده است.
بر اساس مادهی ۷۲ قانون اساسی عراق، پارلمان ۳۰ روز فرصت دارد تا رئیس جمهوری جدید را انتخاب کند. پس از انتخاب، رئیس جمهوری کاندیدای بزرگترین فراکسیون پارلمان را برای تشکیل کابینهی جدید دولت فدرال معرفی میکند. در حال حاضر، چارچوب هماهنگی، به عنوان بزرگترین طرف شیعه، گفتگوهای خود را برای تعیین کاندیدای نخستوزیر تشدید کرده است.
همزمان، پارلمان عراق در کاندیداتوری برای پست ریاست جمهوری را باز کرده است، پستی که طبق سنت سیاسی سهم کُردهاست. تصمیم پارت دموکرات کوردستان دربارهی داشتن کاندیدا یا توافق با دیگر احزاب، تأثیر مستقیمی بر نقشهی سیاسی آیندهی عراق و حفظ حقوق قانونی اقلیم کوردستان خواهد داشت.