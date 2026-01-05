تأکید ایران بر تداوم روابط با ونزوئلا پس از دستگیری نیکولاس مادورو
سخنگوی وزارت امور خارجهی ایران: روابط با ونزوئلا، بر مبنای احترام و منافع متقابل، بدون تغییر باقی میماند
ایران روابطی نزدیک و قوی با ونزوئلا دارد و با وجود دستگیری نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، توسط ایالات متحده، ایران بر تداوم روابط خود با این کشور تأکید میکند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجهی ایران، روز، دوشنبه، ٥ ژانویهی ٢٠٢٦، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: "روابط ما با هر کشوری همواره بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک بوده و خواهد بود، و این مبنا بهعنوان پایهی روابط ما در آینده نیز باقی خواهد ماند." آقای بقایی همچنین اشاره کرد که ارتباط با مقامات ونزوئلا همچنان ادامه دارد.
نیروهای دلتای آمریکا روز شنبه، ٣ ژانویهی ٢٠٢٦، به ونزوئلا حمله کرده و نیکولاس مادورو و همسرش را دستگیر و برای محاکمه به اتهام قاچاق مواد مخدر به نیویورک منتقل کردند. از ابتدای آغاز به کار دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور آمریکا، روابط ایالات متحده و کلمبیا به دلیل اختلاف نظرها بر سر مسائل مالیاتی، سیاستهای مهاجرتی و مبارزه با مواد مخدر، پیوسته رو به وخامت بوده است.