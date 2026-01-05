رکوردشکنی در حراج ماهی تُون: ژاپن شاهد فروش ماهی به قیمت خیرهکنندهی ٣.٢٧ میلیون دلار
"پادشاه تُون" در نخستین حراج سال نو در توکیو، ماهی تُون آبیباله را با قیمتی بیسابقه از آنِ خود کرد
در نخستین حراج سال نو میلادی در بازار عمدهفروشی ماهی توکیو، یک ماهی تُن آبیبالهی عظیمالجثه به مبلغ بیسابقهی ٣.٢٧ میلیون دلار آمریکا (معادل ٥١٠.٣ میلیون ین ژاپن) به فروش رسید. این خرید توسط کیوشی کیمورا، مالک زنجیرهی رستورانهای سوشی "سوشی زانمای" که به "پادشاه تُونا" شهرت دارد، انجام شد.
ماهی تُن خریداریشده، با وزن ٢٤٣ کیلوگرم، در سواحل شمال شرقی ژاپن صید شده بود و این معامله، بالاترین قیمت ثبتشده برای ماهی تُونا در ٢٧ سال گذشته محسوب میشود.
کیمورا پس از پایان حراج در بازار تویوسو اظهار داشت: "فکر میکردم میتوانیم آن را با قیمت کمتری به دست آوریم، اما قیمت بهسرعت بالا رفت." رکورد قبلی، مربوط به سال ٢٠١٩ بود که یک ماهی تُن به وزن ٢٧٨ کیلوگرم به قیمت ٢.١٢ میلیون دلار فروخته شد. همچنین، سال گذشته نیز بزرگترین ماهی تُونا با وزن ٢٧٦ کیلوگرم، به بهای ١.٣٢ میلیون دلار به فروش رسیده بود.
همه ساله، ژاپن شاهد برگزاری حراج اولین ماهی تُن سال است که قیمتهای آنها اغلب به ارقام نجومی میرسد. این رویداد بهعنوان یک سنت تجاری و نمادی از خوششانسی و موفقیت برای رستورانها در سال جدید تلقی میشود.