افزایش دوبارهی بهای دلار در برابر دینار عراق
صعود چشمگیر دلار آمریکا را به دلیل شرایط سیاسی-اقتصادی داخلی و تأثیرات منطقهای
روز، یکشنبه، ٥ ژانویهی ٢٠٢٦، در بازارهای مبادلهی ارز در اربیل، بهای دلار آمریکا در برابر دینار عراق با افزایش چشمگیری روبهرو شد؛ بهطوریکه ارزش ١٠٠ دلار آمریکا به ١٤٧ هزار دینار رسید و در برخی نقاط حتی تا ١٤٨ هزار و ٥٠٠ دینار نیز معامله شد.
دلشاد محمد، کارمند یکی از شرکتهای صرافی، در گفتوگو با کوردستان٢٤، اعلام کرد: "هر ساله در ابتدای سال نو، این گونه تغییرات رخ میدهد، اما امسال میزان افزایش بیشتر است. دلایل آن نیز به شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی عراق و همچنین تأثیرات بینالمللی، بهویژه سیاستهای مالی آمریکا و وضعیت کشورهای همسایه مانند ایران، مرتبط است."
وی همچنین اشاره کرد که تفاوتی بین دلار "آبی" و "سفید" ایجاد شده که در برخی موارد تا ٤ هزار دینار برای هر ١٠٠ دلار میرسد، و این امر باعث نگرانی شهروندان و بازرگانان در هنگام انجام معاملات شده است.
این در حالی است که پیش از تعطیلات سال نو، بهای ١٠٠ دلار بین ١٤١ تا ١٤٢ هزار دینار بود. کارشناسان حوزهی ارز، دلیل این بیثباتی را به چندین عامل داخلی و خارجی نسبت میدهند.
هنوز بهطور کامل مشخص نیست که آیا بهای دلار بیشتر افزایش خواهد یافت یا کاهش مییابد، اما ناظران بر این باورند که تصمیمات بانک مرکزی عراق نقش اصلی را در تعیین جهت آیندهی بازار ایفا خواهد کرد.