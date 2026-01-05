عراق به بازار اصلی محصولات غذایی و کشاورزی ترکیه تبدیل شد

عراق در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۵ در صدر واردکنندگان محصولات کشاورزی، غذایی و نوشیدنی از ترکیه قرار گرفت

اتحادیه‌ی صنعت غذا و نوشیدنی در ترکیه (TGDF) اعلام کرد که عراق در رتبه‌ی نخست کشورهای واردکننده‌ی محصولات کشاورزی، غذایی و نوشیدنی از ترکیه قرار دارد. این اتحادیه، روز دوشنبه، ۵ ژانویه‌ی ۲۰۲۶، داده‌های مربوط به کشورهایی که بیشترین محصولات غذایی را از ترکیه وارد کرده‌اند، منتشر کرد.

در این داده‌ها آمده است: "صادرات محصولات کشاورزی، غذایی و نوشیدنی ترکیه به عراق در ۱۱ ماه گذشته‌ی سال ۲۰۲۵، به ارزش ۲.۹۹ میلیارد دلار بوده است. با این رقم، عراق در رتبه‌ی نخست قرار گرفته و از آلمان و آمریکا پیشی گرفته است؛ به طوری که صادرات ترکیه به آلمان ۱.۸۴ میلیارد دلار و به آمریکا ۱.۶۳ میلیارد دلار بوده است."

این اتحادیه همچنین گفته است که صادرات ترکیه به عراق در مقایسه با همین دوره در سال ۲۰۲۴، به میزان ۳.۰۱٪ کاهش یافته است. این کاهش بازتابی از چالش‌های بازارهای منطقه‌ای است، اما در عین حال، بازار عراق به یک مقصد اصلی برای محصولات کشاورزی و غذایی ترکیه تبدیل شده که درهای تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور را در سال ۲۰۲۶ می‌گشاید.