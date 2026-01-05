دانمارک به تهدیدات ترامپ برای کنترل گرینلند پاسخ قاطع داد
نخستوزیر دانمارک ضمن رد درخواستهای مکرر رئیسجمهور آمریکا برای تصرف گرینلند، بر لزوم توقف تهدیدات تأکید کرد.
مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، از او خواست که از تهدید دست بردارد. فردریکسن تصریح کرد: "هیچ معنایی ندارد که دربارهی نیاز آمریکا به تصرف گرینلند صحبت شود. ایالات متحدهی آمریکا حق ندارد هیچیک از سه منطقهی پادشاهی دانمارک را اشغال کند."
پیشتر، دونالد ترامپ در مصاحبهای ایدهی گسترشطلبیِ بیشتری را مطرح کرده بود و گفته بود: "ونزوئلا آخرین کشوری نخواهد بود که آمریکا در آن مداخله میکند." وی در مورد گرینلند نیز اظهار کرده بود: "بیگمان ما به گرینلند نیاز داریم؛ این جزیره توسط کشتیهای روسی و چینی محاصره شده است." ترامپ همچنین افزوده بود: "آنها آزادند که تأثیر عملیات نظامی ما در ونزوئلا را بر گرینلند چگونه تفسیر میکنند. چگونه آن را ارزیابی میکنند؟ من واقعاً نمیدانم!"
دونالد ترامپ در ابتدای دور دوم ریاستجمهوریاش، بارها خواستار کنترل جزیرهی گرینلند شده و از توسل به نیروی نظامی برای کنترل این جزیرهی راهبردی و غنی از منابع طبیعی، ابایی نداشته است. گرینلند بزرگترین جزیرهی جهان است و در شمال آمریکای شمالی، بین اقیانوس اطلس و قطب شمال واقع شده است. این جزیره از سال ۱۷۲۱ تحت کنترل دانمارک قرار گرفته و اکنون یک منطقهی خودمختار متعلق به پادشاهی دانمارک است؛ ۸۰٪ خاک آن پوشیده از یخ است.