«دلسی‌ رودریگز»، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، بر همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید کرد

2 ساعت پیش

پس از دستگیری «نیکولاس مادورو» توسط‌ نیروهای‌ آمریکایی‌، «دلسی‌ رودریگز»، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، اولین‌ جلسه‌ی‌ هیئت وزیران کشورش را برگزار کرد. در حالی‌ که کاراکاس خواستار «همزیستی مسالمت‌آمیز» است، «دونالد ترامپ» به تهدیدهای‌ تند خود ادامه‌ می‌دهد و اعلام می‌کند که آمریکا به نفت این‌ کشور چشم دوخته است.

«دلسی‌ رودریگز» در کاخ ریاست‌جمهوری «میرافلورس» و در کنار وزیران دفاع و کشور، اظهار داشت: «اولویت ما ایجاد روابطی‌ متعادل و محترمانه با آمریکا در چهارچوب قوانین بین‌المللی‌ است.» وی‌ خطاب به ترامپ گفت: «مردم ما شایسته‌ی‌ صلح هستند نه جنگ، ما خواهان زندگی‌ به‌دور از جنگ‌های‌ خارجی‌ هستیم.»

«دادگاه عالی ونزوئلا» وظیفه‌ی‌ ریاست‌جمهوری کشور را برای‌ مدت ۹۰ روز به «رودریگز» اعطا کرد. هم‌زمان، «ولادیمیر پادرینو»، وزیر دفاع، اعلام وفاداری ارتش را به ریاست‌جمهوری جدید اعلام کرد و تأکید داشت که نیروهای‌ مسلح در آمادگی کامل برای‌ حفاظت‌ از حاکمیت ملی کشور هستند. در مقابل، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، موضعی‌ تند علیه رهبری جدید ونزوئلا اتخاذ کرد و گفت: «ما ونزوئلا را اداره می‌کنیم؛ اگر از خود تبعیت نکنند، دوباره به آن‌ها حمله خواهیم کرد.» ترامپ همچنین‌ اشاره کرد که «رودریگز» بهای‌ سنگینی‌ خواهد پرداخت اگر مطابق خواست واشنگتن عمل نکند و صراحتاً اعلام داشت که کشورش می‌خواهد به تمامی «منابع نفتی ونزوئلا» دسترسی‌ یابد.

درباره‌ی‌ حمله‌ی‌ نظامی‌ که منجر به دستگیری «مادورو» شد، ترامپ فاش کرد که در جریان حمله، «بسیاری‌ از کوبایی‌ها» کشته شده‌اند، اما وضعیت جسمانی کارکنان مجروح آمریکایی‌ پایدار است. وی‌ همچنین‌ گفت که ارتش آمریکا برای‌ آغاز «موج دوم حملات» در صورت لزوم، آماده است. ترامپ در پایان اظهارات خود اشاره کرد که اکنون آمریکا بیشتر بر اصلاحات در ونزوئلا تمرکز دارد تا برگزاری انتخابات، که این‌ امر به زمان دیگری‌ موکول خواهد شد.

در روز شنبه، ۳ ژانویه ۲۰۲۶، به دستور مستقیم «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، نیروهای‌ ویژه‌ی‌ این‌ کشور با پشتیبانی هواپیماهای‌ جنگی‌ و هلیکوپتر، پایتخت ونزوئلا را بمباران کردند و همچنین‌ حمله‌ای‌ ناگهانی‌ به محل اقامت «نیکولاس مادورو» انجام دادند و توانستند او و خانواده‌اش را دستگیر کنند.