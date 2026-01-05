ترامپ: رئیسجمهور کلمبیا «مردی بیمار» است و دوام نخواهد آورد
رئیسجمهور کلمبیا عملیات دستگیری مادورو را «ربایشی غیرقانونی» خواند
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحدهی آمریکا، یک بار دیگر آتش تنشها را با کشورهای آمریکای لاتین شعلهور ساخت و به «گوستاوو پترو»، همتای کلمبیایی خود، حمله کرد.
ترامپ در اظهارات خود به خبرنگاران در هواپیمای ریاستجمهوری، «پترو» را «مردی بیمار» نامید و گفت: «کلمبیا توسط یک مرد بیمار اداره میشود و او زیاد در آنجا دوام نخواهد آورد.» این سخنان، اشارهای به احتمال تغییر در قدرت آن کشور بود. ترامپ تنها به کلمبیا بسنده نکرد، بلکه به مکزیک نیز هشدار داد و گفت: «مکزیک باید امور خود را سامان دهد، زیرا باید کاری دربارهی آن کشور انجام دهیم.» دربارهی کوبا نیز اظهار داشت که آن کشور به سمت فروپاشی پیش میرود و نیازی به دخالت نظامی ندارد.
رئیسجمهور آمریکا اتهاماتی را متوجهی «پترو» ساخت و اعلام کرد: «رئیسجمهور کلمبیا کوکائین تولید میکند و آن را به آمریکا میفرستد، بنابراین باید بسیار مراقب خود باشد.» پیش از این نیز ترامپ گفته بود که «پترو» «هدف بعدی» در کارزار کشورش علیه قاچاقچیان مواد مخدر خواهد بود. از سوی دیگر، «گوستاوو پترو»، رئیسجمهور کلمبیا، در پلتفرم «ایکس» (X) به این اظهارات پاسخ داد و عملیات دستگیری «مادورو» را «ربایشی غیرقانونی و لکهی سیاهی» در تاریخ آمریکای جنوبی توصیف کرد. «پترو» از بمباران کاراکاس انتقاد کرد و گفت: «این اقدام واشنگتن را حتی نتانیاهو، هیتلر، فرانکو و سالازار نیز انجام ندادهاند.» وی همچنین خواستار نشست فوری سازمان ملل متحد برای بررسی این تجاوز شد و از کشورهای منطقه خواست تا ائتلافی علیه چنین اقداماتی تشکیل دهند.
روابط واشنگتن و بوگوتا از زمانی تیره شد که دولت ترامپ کمکهای مالی خود به کلمبیا را کاهش داد و نام آن کشور را از فهرست شرکای مورد اعتماد جنگ علیه مواد مخدر خارج کرد. اکنون با دستگیری «مادورو» و اعزام او به نیویورک، منطقه وارد مرحلهی جدیدی از درگیریهای سیاسی و دیپلماتیک شده است.