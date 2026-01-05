کوبا از کشته شدن ۳۲ شهروند خود در ونزوئلا خبر داد

در پی حمله‌ی نظامی آمریکا به ونزوئلا، کوبا کشته شدن ۳۲ نفر از پرسنل خود را تایید کرد

1 ساعت پیش

حکومت کوبا روز دوشنبه، ۵ ژانویه‌ی ۲۰۲۶، در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که ۳۲ شهروند و کارمند این کشور در جریان حمله‌ی نظامی آمریکا به ونزوئلا کشته شده‌اند. در بیانیه‌ای که در روزنامه‌ی گرانما منتشر شده است، حکومت کوبا گفته‌ است که این ۳۲ نفر در حین انجام مأموریت‌های خود در چارچوب نیروهای مسلح انقلابی و وزارت کشور، که به درخواست رسمی حکومت ونزوئلا در آن کشور حضور داشتند، جان باخته‌اند.

رئیس‌جمهور کوبا همدردی خود را با قربانیان ابراز کرد و گفت: "در این لحظه‌ی پر از درد، به قهرمانی کسانی که در حین انجام وظیفه قربانی شدند، افتخار می‌کنیم."

نیروهای آمریکایی روز شنبه، ۳ ژانویه‌ی ۲۰۲۶، حمله‌ی گسترده‌ای را به ونزوئلا آغاز کردند. در نتیجه‌ی این حمله، نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش، سیلیا فلورس، دستگیر و به نیویورک منتقل شدند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد که مادورو و همسرش به اتهام "تروریسم مواد مخدر" و ایجاد تهدید برای امنیت ملی آمریکا محاکمه خواهند شد. در واکنش به این تحولات، کاراکاس خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. هم‌زمان، دادگاه عالی ونزوئلا "دلسی رودریگِز"، معاون رئیس‌جمهور را به عنوان رئیس‌جمهور موقت کشور برای اداره‌ی امور تعیین کرد.