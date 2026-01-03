این حزب کوردستانی، در حال رایزنی با احزاب و سایر جریان‌ها برای حمایت از نامزدی مثنی امین است

4 ساعت پیش

مثنی امین، نماینده‌ی اتحاد اسلامی در پارلمان عراق، روز شنبه، ۳ ژانویه ۲۰۲۶، به کوردستان۲۴ گفت که این حزب قصد دارد وی را برای پست ریاست جمهوری عراق نامزد کند. وی افزود که برای این منظور، با احزاب اپوزیسیون گفت‌وگو شده و گفت‌وگو با سایر احزاب کوردستانی و عراقی در این باره، باقی مانده است.

در مورد اینکه اتحاد اسلامی چه زمانی تصمیم نهایی را درباره‌ی نامزدی مثنی امین خواهد گرفت، وی گفت: «تا زمانی که با احزاب گفت‌وگو نکنم و مشخص نشود که آیا می‌توانم آرای احزاب را به دست آورم یا خیر، حاضر نیستم به‌صورت رسمی خود را نامزد کنم و وارد رقابت برای پست ریاست جمهوری شوم.» این نماینده‌ی پارلمان اتحاد اسلامی همچنین گفت: هنوز قطعی نشده است که آیا وی برای پست ریاست جمهوری نامزد خواهد شد یا خیر.

از سوی دیگر، صلاح‌الدین بابکر، سخنگوی اتحاد اسلامی، به خبرنگار کوردستان۲۴، اعلام کرد که در داخل دفتر سیاسی و هیئت رهبری، بحث و گفت‌وگوهایی صورت گرفته و آنها قصد دارند مثنی امین را برای پست ریاست جمهوری عراق نامزد کنند. سخنگوی اتحاد اسلامی همچنین گفت: «ما منتظر موضع رسمی احزاب اپوزیسیون و بخشی از احزاب دیگر هستیم. اگر با آنها به توافق برسیم، آنگاه مثنی امین، نامزد اصلی حزب ما برای پست ریاست جمهوری خواهد بود.»