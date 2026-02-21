سفیر پیشین آمریکا: واشنگتن خواهان نخستوزیری در خدمت منافع عراق است
داگلاس سیلیمان تأکید میکند که نامزد نخستوزیری آیندهی عراق باید بر تأمین منافع مردم عراق تمرکز کند
داگلاس سیلیمان تأکید میکند که نامزد نخستوزیری آیندهی عراق باید بر تأمین منافع مردم عراق تمرکز کند، روز جمعه ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ (۱ اسفند ۱۴۰۴)، در گفتوگو با بخش خبری «کوردستان ۲۴» اظهار داشت که اگرچه دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، ضربالاجل مشخصی برای تعیین تکلیف نامزد نخستوزیری عراق تعیین نکرده، اما نگاه سختگیرانهای نسبت به این فرایند دارد.
داگلاس سیلیمان تصریح کرد که ترامپ بر این باور است که نوری مالکی، نامزد چارچوب هماهنگی، در گذشته نه بهعنوان یک عراقی، بلکه بیشتر بهعنوان مجری سیاستهای ایران در عراق عمل کرده است. وی هشدار داد که دوران نخستوزیری مالکی سرشار از درگیریهای مذهبی بود و سیاستهای او زمینهساز ظهور گروههای تندرویی همچون داعش شد؛ ازاینرو، بازگشت او به قدرت پیامدهای بسیار ناگواری برای آیندهی این کشور خواهد داشت.
سفیر پیشین آمریکا تأکید کرد که عراق نیازمند و شایستهی نخستوزیری است که درک درستی از همکاری با آمریکا داشته باشد و از تهران فاصله بگیرد.
در خصوص تنشهای میان واشینگتن و تهران، سیلیمان اشاره کرد که فشارهای گستردهی نظامی ترامپ بر ایران، بیش از آنکه نشانهی تمایل به جنگ باشد، یک تاکتیک مذاکراتی است؛ چراکه نه ترامپ، نه اکثریت مردم آمریکا و نه ایرانیان خواهان جنگ نیستند.
وی کلید حل بحران را در دست تهران دانست و افزود: ایران باید از طریق مذاکرهی هوشمندانه سازش کند و توافقنامهای بهتر از سال ۲۰۱۵ ارائه دهد که در آن از برنامهی اتمی خود دست بکشد. در غیر این صورت، نفوذ تهران که تنها ویرانی برای منطقه به بار آورده است، با سیاستهای سختگیرانهتری از سوی آمریکا مواجه خواهد شد.
سفیر پیشین آمریکا در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم حفظ حاکمیت اقتصادی عراق تأکید کرد و گفت نباید دلارهای آمریکایی از عراق به ایران منتقل شود. وی خاطرنشان کرد که آمریکا خواهان نخستوزیری است که اقتصاد عراق را احیا کرده و آن را به بازارهای جهانی متصل کند؛ بهویژه در بخش انرژی و برق که شرکتهای آمریکایی آمادگی سرمایهگذاری در آن را دارند تا عراق دیگر نیازی به خرید گاز و برق از ایران نداشته باشد.
سفیر پیشین آمریکا در پایان تصریح کرد که اگرچه انتخاب نهایی با خود عراقیهاست، اما واشینگتن خواهان شخصی است که سلاح گروههای شبهنظامی را تحت کنترل دولت درآورد و از درگیر شدن عراق در مناقشات منطقهای جلوگیری کند.