رئیس‌جمهور آمریکا علیه کشورهای آمریکای لاتین را تهدید کرد

2 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تاریخ شنبه، ۳ ژانویه‌ی ۲۰۲۶، در حاشیه‌ی اظهاراتش درباره‌ی دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، توسط ارتش آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه‌ی "فاکس نیوز" اعلام کرد که در کشور مکزیک، کارتل‌های مواد مخدر، نه تنها دولت منتخب، بلکه تمام مکزیک را اداره می‌کنند. او مدعی شد که مادورو، "رئیس‌جمهور ونزوئلا بی‌اقتدار است و کنترل کشورش را در برابر کارتل‌های مواد مخدر از دست داده است."

وی همچنین خاطرنشان کرد که کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، از کارتل‌های مواد مخدر می‌ترسد و توانایی بازخواست و راه‌حل قاطعی در برابر آن‌ها ندارد. ترامپ تصریح کرد: "چندین بار آمادگی کمک آمریکایی‌مان را برای رئیس‌جمهور مکزیک در مورد مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر پیشنهاد کرده‌ایم، اما این زن می‌ترسد." دونالد ترامپ در ادامه‌ی سخنانش گفت: "شاید واشنگتن به اقدامات تندتری متوسل شود، مطمئنم باید کاری در مورد مکزیک انجام شود."

کوبا در کانون توجه

ترامپ در ادامه گفت که کوبا می‌تواند به موضوع بحث در چارچوب گسترش و توسعه‌ی سیاست آمریکا در منطقه تبدیل شود. وی بر احتمال گسترش نفوذ و سیاست واشنگتن فراتر از ونزوئلا در میان تشدید تنش‌ها در آمریکای لاتین تأکید کرد. از سوی دیگر، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، اعلام کرد که پس از دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، دولت کوبا باید نگران باشد. روبیو در یک کنفرانس مطبوعاتی در فلوریدا در کنار دونالد ترامپ گفت: "اگر در هاوانا زندگی می‌کردم و بخشی از دولت بودم، حداقل کمی نگران می‌شدم." وی همچنین کوبا را "فاجعه" توصیف کرد که "توسط افراد ناکارآمد و پیر اداره می‌شود."

هشدار به کلمبیا

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار تندی به گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، داد و اظهار داشت: "در چند ماه گذشته چندین بار با او درگیر شده‌ام، و آخرین درگیری ما پس از عملیات نظامی آمریکا بود که منجر به دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا شد." ترامپ در این کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که پترۆ "کوکائین تولید می‌کند و به آمریکا می‌فرستد، بنابراین باید هوشیار باشد." سخنان دونالد ترامپ پس از آن مطرح می‌شود که گوستاوو پترو ، رئیس‌جمهور کلمبیا، حمله‌ی آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرده و خواستار نشست فوری سازمان بین‌المللی آمریکای لاتین و سازمان ملل متحد برای بررسی "تجاوزات آمریکا" شده بود.

شایان ذکر است که روز شنبه، به دستور مستقیم دونالد ترامپ، نیروهای ویژه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا با پشتیبانی هواپیماهای جنگی و هلیکوپتر، عملیاتی ناگهانی را بر روی محل اقامت نیکولاس مادورو در ونزوئلا انجام دادند و توانستند او و خانواده‌اش را دستگیر کنند. ترامپ در مورد دستگیری وی گفت: مادورو و خانواده‌اش به نیویورک منتقل و در آنجا محاکمه خواهند شد.