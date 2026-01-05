3 ساعت پیش

در سوریه دیدارهای‌ رسمی‌ با هدف یکپارچه‌سازی‌ توان دفاعی‌، به‌منظور دستیابی‌ به راه‌حل ملی جامع‌، ادامه‌ خواهد یافت

مرکز اطلاع‌رسانی «نیروهای‌ سوریه‌ی‌ دموکراتیک» (هسد) در بیانیه‌ای‌ اعلام کرد که فرماندهی «نیروهای‌ سوریه‌ی‌ دموکراتیک» و مسئولان دولت دمشق در یک‌ نشست رسمی‌، پرونده‌ی‌ ادغام نیروهای‌ نظامی‌ و چگونگی یکپارچه‌سازی توانایی‌های‌ دفاعی خود را بررسی‌ کردند. هر دو طرف بر ادامه‌ی‌ این‌ دیدارها تا دستیابی‌ به نتیجه‌ای‌ نهایی‌ و جامع‌ توافق کردند.

بر اساس‌ اطلاعیه‌ی‌ رسمی مرکز اطلاع‌رسانی «هسد»، صبح امروز ۴ ژانویه ۲۰۲۶، نشست سطح بالایی‌ میان فرماندهی «نیروهای‌ سوریه‌ی‌ دموکراتیک» و نمایندگان دولت سوریه برگزار شد. محور اصلی گفت‌وگوها، مسئله‌ی‌ ادغام نیروهای‌ نظامی «هسد» با ارتش سوریه بود که به‌عنوان‌ گامی‌ برای‌ حل‌وفصل مسائل معلق‌ میان دو طرف تلقی‌ می‌شود. در این‌ نشست، هر دو طرف به این‌ نتیجه رسیدند که در مرحله‌ی‌ آتی‌، سلسله‌ جلسات باید ادامه‌ یابد تا جزئیات به شیوه‌ای‌ منظم و قانونی‌ نهایی‌ شوند. هدف از این‌ گفت‌وگو، یافتن سازوکاری‌ مناسب برای‌ سازماندهی مجدد نیروها به‌گونه‌ای‌ است که به امنیت و ثبات کشور کمک کند.

مسئله‌ی‌ ادغام «نیروهای‌ سوریه‌ی‌ دموکراتیک» با ارتش سوریه، یکی‌ از مهم‌ترین و حساس‌ترین پرونده‌ها میان «اداره‌ی‌ خودمختار» و دمشق از زمان آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ است. «ه.س.د» که مناطق وسیعی‌ را تحت کنترل خود دارد و دارای‌ یک‌ نیروی‌ نظامی سازمان‌یافته است، همواره بر حفظ‌ ویژگی‌های‌ خاص خود در هرگونه‌ توافق آتی‌ تأکید کرده است. این‌ نشست رسمی‌ در سال ۲۰۲۶، به‌عنوان‌ نقطه‌ی‌ عطفی‌ جدید در روابط‌ میان دو طرف و تلاشی‌ برای‌ دستیابی‌ به راه‌حل ملی جامع‌، محسوب می‌شود.