مدت چند روزی است که دو محله‌ی شیخ مقصود و اشرفیه در حلب محاصره شده‌اند

2 ساعت پیش

هوشنگ درویش، نماینده‌ی شورای سوریه‌ی دموکراتیک در اقلیم کوردستان، اظهار داشت که دولت کنونی در سوریه هیچ‌گونه شناختی از دموکراسی ندارد و حمایت از حقوق تمامی اقلیت‌ها وضعیت سوریه را بهبود خواهد بخشید.

هوشنگ درویش، روز چهارشنبه، ۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۷ دی ۱۴۰۴ )، هنگام شرکت در برنامه‌ی «باس روزِ کوردستان» در تلویزیون کوردستان۲۴، اعلام کرد: «مدت چند روزی است که دو محله‌ی شیخ مقصود و اشرفیه در حلب محاصره شده‌اند و از رسیدن غذا و دارو به شهروندان جلوگیری می‌شود.» او همچنین افزود: «حمایت از حقوق تمامی اقلیت‌ها وضعیت سوریه را حل خواهد کرد. دولتی که اکنون در سوریه بر سر کار است، از نظر سیاسی و اقتصادی ضعیف است و کشورهای منطقه به دنبال منافع خود در سوریه هستند.»

نماینده‌ی شورای سوریه‌ی دموکراتیک در اقلیم کوردستان، در ادامه اظهار داشت که لازم است تمامی گروه‌های سوری هرچه سریع‌تر بر سر یک میز جمع شوند و گفت‌وگو کنند. او همچنین اشاره کرد که گروه‌های مسلح از خارج دستور می‌گیرند و هیچ‌گونه شناختی از دموکراسی و هم‌زیستی ندارند. به گفته‌ی او، بیش از هفت هزار شبه‌نظامی خارجی در میان نیروهای وابسته به دولت سوریه حضور دارند.

پرزیدنت بارزانی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این وضعیت خطرناک و جنگ و خشونتی که اکنون در شهر حلب جریان دارد، بسیار نگران‌کننده است و خطری جدی برای زندگی مردم غیرنظامی و شهروندان بی‌گناه ایجاد کرده و تهدید پاک‌سازی نژادی علیه کوردها در آن منطقه وجود دارد.» او تأکید کرد که در این راستا تلاش‌های زیادی با تمامی طرف‌ها انجام داده‌ایم که هرگونه مشکل و اختلاف از طریق گفت‌وگو و به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز حل و فصل شود.