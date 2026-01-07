نیروهای سوریه دموکراتیک از حملات داعش به دیرالزور و ادامه حملات به حلب خبر دادند
اربیل (کوردستان۲۴) – بامداد امروز پنجشنبه ۸ ژانویه، نیروهای سوریه دموکراتیک، در بیانیهای اعلام کرد که نیروهایشان یک حمله تروریستی هستههای مخفی داعش را در روستاهای شرق دیرالزور خنثی کردهاند و مناطق دیرحافر و شهر حلب نیز مورد حملات توپخانهای قرار گرفتهاند.
در بیانیه آمده است: یک هسته تروریستی داعش، یکی از پایگاههای نظامی ما در شهرک «مرَشده» در شرق دیرالزور را مورد هدف قرار داد. در این حمله سلاحهای آر.پی.جی و دوشکا مورد استفاده قرار گرفتند، اما نیروهای ما به سرعت و قاطعانه به حملات پاسخ دادند و آن را خنثی کردند. خوشبختانه این حملات تلفات جانی و خسارات مالی در پی نداشت.
بیانیه تاکید کرده است: پس از این حمله نیروهای ما عملیات گسترده تعقیب و جستجو در منطقه را آغاز کردند تا امنیت را برقرار کنند و از هر تلاشی برای نفوذ جلوگیری کنند.
بر پایه بیانیه: همزمان با حمله داعشیها، گروه «عمشات» وابسته به دولت دمشق، شهرک دیرحافر را مورد حملات توپ و خمپاره قرار دادند. حملات یک منطقه غیرنظامی را هدف گرفتند، که خسارت مالی به دنبال داشت. نیروهای ما تاکید میکنند که حملات همزمان داعش و گروههای وابسته به دمشق نشان میدهند که تلاشی هماهنگ برای برهم زدن ثبات منطقه در جریان است.
از طرفی دیگر، مرکز رسانهای نیروهای آسایش داخلی حلب، اعلام کرد: ساعت ۳:۴۹ بامداد امروز، گروههای وابسته به دولت دمشق پنج گلوله توپ به محله «الشقیف» در شهر حلب شلیک کردهاند. همچنین با استفاده از تانک و موشک «گراد» به شرق محله «شیخ مقصود» حمله کردند و خسارات بسیاری به املاک و خانههای شهروندان وارد شد، تاکنون تلفات جانی ثبت نشده است.
نیروهای آسایش داخلی تاکید کردند: به تعقیب تروریستها و حفظ جان مردم غیرنظامی ادامه میدهند و به شدت با هر تلاشی برای برهم زدن امنیت منطقه رویارو خواهند شد.
ب.ن