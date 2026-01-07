1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز پنجشنبه ۸ ژانویه، مرکز رسانه‌ای آسایش حلب، در بیانیه‌ای اعلام کرد: برای سومین روز متوالی، محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در آن شهر مورد حملات توپخانه‌ای منظم قرار می‌گیرند و تحت محاصره شدید هستند.

بر پایه آخرین گزارش‌ها در این حملات، گروه‌های مسلح وابسته به دولت دمشق، تاکنون ۸ شهروند غیرنظامی را کشته و ۵۷ نفر دیگر را مجروح کرده‌اند.

در بیانیه آمده است: نیروهای وابسته به دمشق در شب‌هنگام حملات را تشدید کرده‌اند و به طور عمدی مناطق مسکونی را با استفاده از تانک و موشک و پهپاد مورد هدف قرار می‌دهند، تا مردمان بیشتری را در خانه‌های خود قربانی کنند.

نیروهای آسایش تاکید کردند: تمام تلاش‌های گروه‌های مسلح و نیروهای خارجی هم‌پیمان آنها برای پیشروی در محور (کاستلو) با شکست مواجه شد‌ه‌اند و نیروهای دمشق پس از شکست نظامی، با قطع برق محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه به «مجازات جمعی» مردم متوسل شده‌اند و از انتقال مواد غذایی و نیازمندی‌های پزشکی به این محله‌ها جلوگیری می‌کنند و محاصره را تشدید کرده و هزاران نیروی نظامی را در اطراف منطقه سازمان داده‌اند.

بر پایه بیانیه: آنچه در محله‌های حلب رخ می‌دهد «یک تهاجم منظم خونبار» است که به طور مستقیم مردم غیرنظامی را هدف می‌گیرد و از گرسنه‌سازی به عنوان ابزاری برای به بردگی کشیدن شهروندان استفاده می‌کند. این نقض آشکار قوانین بین‌المللی و توافق ۱ آوریل است.

آسایش حلب، خاطرنشان کرده است که نیروهای دولت دمشق و گروه‌های هوادار آن کاملا در برابر «این جنایات» و پیامدهای خطرناک آن مسئول هستند و هشدار داد که تداوم این روش شرورانه بدون پاسخ نخواهد بود و نتایج خطرناکی به بار می‌آورد.

