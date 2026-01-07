2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نیروهای آسایش داخلی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، اخبار مربوط به توافق برای آتش‌بس با دمشق را تکذیب کردند.

مرکز رسانه‌ای آسایش داخلی در بیانیه‌ای، اعلام کرد که خبرهای منتشر شده در خصوص توافق آتش‌بس با دمشق را تکذیب می‌کند و آن را «پروپاگاندای رسانه‌ای» توصیف کرد که با هدف «پنهان کردن جنایات گروه‌های وابسته به دمشق در منطقه» انجام می‌شوند.

در بیانیه آمده است: تمام تلاش‌ها برای آرام کردن اوضاع به دلیل پافشاری نیروهای دولت سوریه بر گسترش تحرکات نظامی با شکست مواجه شده‌اند.

همچنین هشدار داد: نیروهای دمشق خود را برای حملات گسترده در چند ساعت آینده آماده می‌کنند.

گزارش‌ها حاکی از آنند که محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در حلب تا اواخر چهارشنبه شب مورد حملات سنگین توپخانه‌ای قرار گرفته‌اند و پهپادهای نظامی به طور مستمر در آسمان منطقه در حال پرواز بوده‌اند.

منابع امنیتی گزارش دادند که گروه‌های شبه‌نظامی با استفاده از تانک و زره‌پوش چهار حمله پی‌درپی انجام داده‌اند که با پاسخ نیروهای آسایش و ساکنان مناطق مواجه شده‌اند.

این در حالی است که ساکنان محله‌های کوردنشین حلب، به رغم خطرات موجود بر ماندن در آن شهر و محل زندگی خود تاکید می‌کنند و مرکز رسانه‌ای آسایش، اعلام کرده است: مردم منطقه به دلیل تجربه‌های تلخی که در گذشته داشته‌اند، حاضر به ترک محل زندگی خود و آوارگی اجباری نیستند و تصمیم به مقاومت و دفاع از محل زندگی خود گرفته‌اند.

از طرفی دیگر، سازمان عفو بین‌الملل، نگرانی خود را از وخامت شرایط انسانی و آواره شدن مجدد مردم ابراز داشت. این سازمان در بیانیه‌ای از همه طرف‌ها خواست:

１- به قوانین بین‌المللی پایبند باشند و مناطق مسکونی را مورد هدف قرار ندهند.

２- فورا استفاده از سلاح را متوقف کنند.

３- مسیرهای امن و هموار را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم و نجات غیرنظامیان فراهم کنند.

حملات به محله‌های کوردنشین حلب ادامه دارند و سازمان آسایش داخلی از هر تلاشی برای نظامی‌سازی اوضاع هشدار داده و تاکید کرده است که به آن پاسخ می‌دهند و مسئولیت آن را بر عهده طرف مهاجم گذاشته است.

ب.ن