همکاری بریتانیا و آمریکا در توقیف یک نفتکش روسی

آمریکا با همکاری بریتانیا نفتکش را با پرچم روسی توقیف کرد

53 دقیقه پیش

مسکو با لحنی تند از ایالات متحده آمریکا به دلیل توقیف یک نفتکش با پرچم روسیه در اقیانوس اطلس شمالی به شدت انتقاد کرد. وزارت حمل‌ونقل روسیه در روز چهارشنبه، ۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۷ دی ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای اعلام داشت: «بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره‌ی حقوق دریاها، آزادی دریانوردی در آب‌های بین‌المللی برای هیچ کشوری این حق را ایجاد نمی‌کند که علیه کشتی‌هایی که طبق قانون در حوزه‌ی قضایی سایر کشورها ثبت شده‌اند، از زور استفاده کند.»

این وزارتخانه همچنین اشاره کرد که نام کشتی از «بلا-۱» به «مارینرا» تغییر کرده بود و در تاریخ ۲۴ دسامبر گذشته (۳ دی ۱۴۰۴ ) مجوز موقت دریانوردی با پرچم روسیه را دریافت کرده بود. ارتباط با این کشتی پس از آنکه نیروهای دریایی آمریکا آن را توقیف کردند، در همان روز قطع شد. در بیانیه‌ی وزارت امور خارجه‌ی روسیه آمده است: «با در نظر گرفتن اطلاعات واصله، چندین شهروند روس در میان خدمه‌ی کشتی حضور دارند. ما از ایالات متحده آمریکا درخواست می‌کنیم که با آن‌ها رفتاری انسانی و شایسته داشته باشد و حقوق و منافعشان را تضمین کند و به سرعت آن‌ها را به کشورشان بازگرداند.»

از سوی دیگر، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که پس از چند روز تعقیب نیروهای آمریکایی، کمک‌های لازم را برای کنترل نفتکش روسی به ایالات متحده آمریکا ارائه داده است. در بیانیه‌ی وزارت دفاع بریتانیا آمده است: «نیروهای بریتانیایی به عملیات هماهنگ‌شده‌ی نیروهای آمریکایی کمک کردند، که در آن جلوی کشتی روسی در کانال بین بریتانیا، ایسلند و گرینلند گرفته شد؛ این اقدام پس از درخواست کمک نیروهای آمریکایی صورت پذیرفت.» ایالات متحده آمریکا پیش‌تر توقیف این کشتی را در اقیانوس اطلس شمالی، در چارچوب تحریم‌های واشنگتن علیه نفتکش‌هایی که نفت ونزوئلا را جابه‌جا می‌کردند، اعلام کرده بود. این اتفاق مدت کوتاهی پس از انتشار گزارش‌های رسانه‌ای آمریکایی مبنی بر اعزام یک زیردریایی روسی برای همراهی این نفتکش رخ داد.