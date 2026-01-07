2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز پنجشنبه ۸ ژانویه، هیئت‌های مذاکره کننده پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه میهنی کوردستان، دیدار خواهند کرد و موضوع‌‌های تعیین نامزد برای ریاست ‌جمهوری عراق، تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کوردستان و ازسرگیری فعالیت پارلمان کوردستان را بررسی می‌کنند.

امروز هیئت‌های مذاکره کننده پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان در اربیل دیدار می‌کنند و به غیر از موضوع تعیین نامزد برای ریاست جمهوری عراق که باید در مدت زمان معین قانونی انجام شود، موضوع‌های تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان و ازسرگیری فعالیت پارلمان کوردستان را هم بررسی می‌کنند.

در این نشست همبستگی و اجماع نظر نیروهای سیاسی کوردستان در بغداد نیز مورد گفت‌وگو قرار خواهد گرفت.

دیروز چهارشنبه، یک منبع آگاه از اتحادیه میهنی کوردستان در گفت‌وگو با کوردستان۲۴، برگزاری نشست پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان در امروز پنجشنبه را تایید کرد.

این منبع گفت که در نشست دو حزب درباره سه موضوع حساس و مرتبط با هم به طور گسترده گفت‌وگو خواهد شد که تعیین نامزد برای ریاست جمهوری عراق، تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کوردستان و ازسرگیری فعالیت‌های پارلمان کوردستان را شامل می‌شود.

همچنین توضیح داد پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان، قصد دارند موضوع تعیین یک نامزد کورد برای ریاست جمهوری عراق را حل و فصل کنند و در خصوص سازوکار تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم تبادل نظر کنند.

این اولین نشست رسمی هیئت‌های پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان است که پس از اعلام نتایج انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق برگزار می‌شود و بر تقویت مشارکت بلوک کورد در دولت عراق، تاثیرگذار است.

