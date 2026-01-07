شرکت ملی نفت ونزوئلا در حال مذاکره با آمریکا برای فروش نفت

ونزوئلا مشغول مذاکره با آمریکا برای فروش نفت به این کشور است

2 ساعت پیش

شرکت ملی نفت ونزوئلا به طور رسمی تأیید کرد که در حال مذاکره با ایالات متحده آمریکا برای فروش نفت خام است. این شرکت اعلام کرد که این فرآیند بر اساس یک سازوکار تجاری و در چارچوب منافع مشترک و شفافیت انجام خواهد شد. بر اساس بیانیه‌ی که روز چهارشنبه، ۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۷ دی ۱۴۰۴ )، در کاراکاس منتشر شد، این شرکت فرآیند مذاکره با ایالات متحده آمریکا را با هدف فروش مقداری نفت خام به آن کشور، در چارچوب روابط تجاری بین دو کشور آغاز کرده است.

این فرآیند، طبق اعلام ، با همان سازوکارها و روش‌هایی به انجام خواهد رسید که اکنون با شرکت‌های بین‌المللی مانند «شورون» به کار گرفته می‌شود. این شرکت تأکید کرد که این یک معامله‌ی کاملاً تجاری است و بر پایه‌های قانونی بودن، شفافیت و منافع مشترک هر دو طرف بنا نهاده می‌شود. در پایان بیانیه، تعهد خود را برای ایجاد اتحادهایی که به توسعه‌ی ملی در راستای منافع مردم ونزوئلا و همچنین مشارکت در حفظ ثبات انرژی جهانی منجر شود، مجدداً تأیید کرد.

در همین حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، در یک کنفرانس مطبوعاتی فاش کرد که آمریکا یک فرآیند سه‌مرحله‌ای را برای تعامل با ونزوئلا آغاز کرده است. او گفت که در این مرحله، آن‌ها ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت ونزوئلا را مصادره می‌کنند و در بازارهای جهانی به قیمت روز به فروش می‌رسانند. آمریکا خود بر توزیع درآمد حاصل از آن نظارت خواهد داشت تا اطمینان حاصل کند که این پول به مردم ونزوئلا می‌رسد و نه به «رژیم فاسد».

همچنین کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، در جریان مشارکت در کنفرانس انرژی گلدمن ساکس، راهبرد جدید دولت رئیس‌جمهور آمریکا را در قبال ونزوئلا آشکار کرد که در کنترل فروش و درآمدهای نفتی آن کشور تجلی می‌یابد. رایت اظهار داشت که ونزوئلا در حال حاضر تنها دو منبع درآمد دارد: فروش نفت و فروش مواد مخدر. هدف اصلی آمریکا قطع کامل درآمدهای مواد مخدر است؛ در مقابل، افزایش درآمدهای نفتی با شرایط خاصی دنبال خواهد شد.

وزیر انرژی اشاره کرد که به جای ادامه‌ی تحریم نفتی کنونی، یک سیستم جدید به کار خواهند گرفت که اجازه می‌دهد نفت به پالایشگاه‌های آمریکا و بازارهای جهانی فروخته شود، اما فرآیند فروش توسط دولت آمریکا انجام خواهد شد. کریس رایت به صراحت گفت: «پول نفت به حساب‌های بانکی تحت کنترل دولت آمریکا واریز خواهد شد.» او افزود: «این پول برای مردم ونزوئلا خرج می‌شود، نه برای فساد و گروه‌های جنایتکاری که آن کشور را اداره می‌کنند.»

به گفته‌ی این وزیر، این طرح چندین هدف را دنبال می‌کند که شامل خارج کردن ونزوئلا از دست باندهای جنایتکار و قاچاقچیان مواد مخدر، بهره‌مندی بازار انرژی جهانی و اقتصاد آمریکا و فراهم آوردن زمینه‌ای برای بازگشت ۸ میلیون شهروند ونزوئلایی است که کشور خود را ترک کرده‌اند.