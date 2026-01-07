وزیر خارجه اسرائیل حمله به محلههای کوردنشین حلب را محکوم کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – تنش در محلههای کوردنشین شهر حلب بین ارتش سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک، واکنش شدید اسرائیل را در پی داشت و دولت دمشق هم به آن پاسخ داد.
به گزارش سی.ان.ان، جدعون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، شدیدا حمله به محلههای کوردنشین حلب را محکوم کرد و آن را «خطرناک» توصیف کرد.
وزیر امور خارجه اسرائیل، گفت: جامعه بینالمللی و غرب از نظر اخلاقی به کوردها بدهکار هستند، زیرا آنها در شکست دادن داعش نقش داشتند.
او هشدار داد که سکوت جهانیان در برابر اوضاع حلب، موجب افزایش خشونتهای دولت سوریه خواهد شد و بر خلاف تعهدات مربوط به بنیان نهادن سوریه جدید است.
دولت سوریه در واکنش به این اظهارات در خبرگزاری رسمی خود، هدف گرفتن جامعهای مشخص را انکار و تاکید کرد: با توجه به اینکه نیروهای سوریه دموکراتیک در بیانیه خود آورده است «در حلب نیروی نظامی ندارند» روشن میشود که مسئولیت برقراری امنیت شهر بر عهده دولت سوریه است.
دمشق میگوید که شهروندان کورد به دلیل اعتمادی که به دولت دارند از مناطق ناآرام گریختهاند و به مناطق تحت کنترل دولت پناه بردهاند. همچنین تاکید کرده است که حفاظت از شهروندان کورد «یک وظیفه میهنی» است.
محلههای شیخ مقصود و اشرفیه در شمال شهر حلب واقع شدهاند و تنها مناطقی هستند که به طور مستقیم تحت کنترل ارتش سوریه قرار نگرفتهاند. این محلهها که بیشتر ساکنان آن را کوردها تشکیل میدهند، توسط مدیریت خودگردان و نیروهای آسایش اداره میشوند.
حوادث پس از ۷ ژانویه در حلب، تحولی خطرناک در سیاست دمشق به شمار میآید. دمشق برای محلههای کوردنشین حلب، برقراری حکومت نظامی اعلام کرده است و این بر خلاف رعایت حقوق جوامع مختلف سوریه است.
ب.ن