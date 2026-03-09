فواد حسین پیامدهای جنگ برای ثبات منطقه را با همتای اسپانیایی خود بررسی کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – فواد حسین، وزیر خارجه عراق و خوزه مانوئل آلباریس، وزیر خارجه اسپانیا، نسبت به پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و تأثیر عمده آن بر قیمت جهانی انرژی هشدار دادند.
دوشنبه ۹ مارس، وزارت خارجه عراق در بیانیهای اعلام کرد که فواد حسین، وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با همتای اسپانیایی خود، تحولات منطقه و پیامدهای جنگ برای امنیت و ثبات منطقه را بررسی کرد.
بر پایه بیانیه، وزیر خارجه اسپانیا حمایت دولت و مردم کشورش را از دولت و مردم عراق در رویارویی با چالشهای بزرگ اعلام کرد و اظهار داشت که کشورش خواستار توقف جنگ و تلاش برای آرام کردن اوضاع و رسیدن به آتشبس است.
آلباریس تأکید کرد: «اسپانیا از همان ابتدا با شروع جنگ مخالف بود و اکنون نیز بر ضرورت برقراری آتشبس فوری تأکید میکند، زیرا جنگ پیامدهای خطرناکی برای منطقه و سراسر جهان دارد.»
در بیانیه آمده است: «دو طرف خطرات تداوم جنگ را بررسی کردند و آن را موجب گسترش بیشتر ناآرامی و بیثباتی دانستند.»
دو طرف همچنین نسبت به بروز بحران جهانی انرژی در اثر تداوم جنگ هشدار دادند، به طوریکه بحران اقتصادی بینالمللی، آوارگی و کوچ دستهجمعی و فاجعه انسانی را در پی خواهد داشت.
وزرای خارجه دو کشور بر اهمیت کار مشترک با کشورهای اروپایی برای توقف جنگ و کاهش پیامدهای آن برای منطقه و جهان، تأکید کردند.
ب.ن