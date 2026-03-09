محمد شیاع السودانی انتخاب رهبر جدید ایران را تبریک گفت

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نخست‌وزیر عراق، انتخاب رهبر جدید ایران را تبریک گفت و تأکید کرد که به توانایی او برای مدیریت شرایط «حساس» فعلی اعتماد دارد.

امروز دوشنبه ۹ مارس، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در پیامی انتخاب سید مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

السودانی با بیان اینکه «به توانایی رهبری جدید جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت این مرحله حساس در رویارویی با چالش‌های کنونی» اعتماد دارد، بر ایستادن عراق در کنار جمهوری اسلامی تأکید کرد.

او همچنین از «گام‌های مسالمت‌آمیز برای توقف درگیری‌ها و مخالفت با عملیات نظامی» حمایت کرده است.

نخست‌وزیر عراق بر حفظ «ثبات همه کشورهای منطقه و امنیت و سلامت ملت‌های برادر» نیز تأکید کرد.

پس از مرگ سید علی خامنه‌ای، رهبر سابق ایران در حمله هوایی آمریکا و اسرائیل به تهران، مجلس خبرگان رهبری آن کشور، بامداد امروز دوشنبه، سید مجتبی خامنه‌ای را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد.

ب.ن