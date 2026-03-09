هشدار صندوق بینالمللی پول دربارهی پیامدهای اقتصادی تنشها در خاورمیانه
ادامهی درگیری در خاورمیانه عاملی برای افزایش فشارهای تورمی است
رئیس صندوق بینالمللی پول هشدار داد که تداوم درگیریها در خاورمیانه تهدیدی جدی برای رشد اقتصاد جهانی محسوب شده و عاملی برای افزایش فشارهای تورمی است.
کریستالینا جورجیوا، مدیرکل صندوق بینالمللی پول (IMF)، ضمن هشدار نسبت به لرزههای اقتصادی ناشی از تنشهای خاورمیانه، این وضعیت را «آزمونی جدید و سخت» برای تابآوری اقتصاد جهانی توصیف کرد. وی امروز دوشنبه، ۹ مارس ۲۰۲۶ (۱۸ اسفند ۱۴۰۴)، در بیانیهای مطبوعاتی تاکید کرد که تداوم بحرانها در این منطقه موجب اختلال در حرکت بازارها و تأثیر منفی مستقیم بر نرخ رشد جهانی خواهد شد.
مدیرکل این نهاد بینالمللی در تشریح اثرات نوسانات بازار انرژی اظهار داشت: «هرگونه افزایش ۱۰ درصدی در قیمت نفت، در صورتی که برای مدت یک سال تداوم یابد، منجر به افزایش ۰.۴ درصدی (معادل ۴۰ واحد پایه) در نرخ تورم جهانی خواهد شد.»
جورجیوا از سیاستگذاران مالی و اقتصادی در سراسر جهان خواست با هوشیاری کامل، خود را برای سناریوهای غیرقابل پیشبینی آماده کنند؛ چرا که فضای اقتصادی و ژئوپولیتیکی کنونی به شدت بیثبات و مستعد تغییرات ناگهانی است.