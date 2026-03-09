ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ درباره ایران و اوکراین گفتوگو کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – کاخ ریاست جمهوری روسیه، اعلام کرد که رئیسجمهور آن کشور و رئیسجمهور آمریکا در مکالمهای تلفنی مسائل مربوط به جنگ با ایران و جنگ اوکراین را بررسی کردند.
دوشنبه ۹ مارس، کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین)، در بیانیهای اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور آن کشور و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفتوگوی تلفنی انجام دادند.
بر پایه بیانیه در این مکالمه تلفنی دو طرف درباره جنگ با ایران و مذاکرات در خصوص جنگ اوکراین گفتوگو کردند.
در بیانیه آمده است که رئیسجمهور روسیه پیشنهاداتی را مبنی بر یافتن راهحل سریع و دیپلماتیک در رابطه با جنگ ایران مطرح کرده است.
این در حالی است که تشدید جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران موجب افزایش نگرانی در سطوح منطقهای و بینالمللی شده است و بر توقف جنگ و کاهش تنش تأکید میشود.
ب.ن