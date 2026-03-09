احمد الشرع حمایت خود را از خلع سلاح حزبالله در لبنان اعلام کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – رسانههای دولتی سوریه گزارش دادند که احمد الشرع، رئیسجمهور آن کشور، امروز دوشنبه ۹ مارس حمایت خود را از جوزف عون، همتای لبنانیاش در تلاش او برای خلع سلاح حزبالله اعلام کرد.
جنگ خاورمیانه در ۲ مارس، پس از آنکه حزبالله در حمایت از ایران موشکهایی را به سمت اسرائیل شلیک کرد و اسرائیل به آن پاسخ داد، به لبنان گسترش یافت.
از ۲ مارس، اسرائیل حملات هوایی گستردهای به لبنان و تهاجم با نیروهای زمینی را انجام داده و طبق گفته وزارت بهداشت لبنان، حداقل ۴۸۶ نفر را کشته است.
الشرع در یک کنفرانس ویدیویی با مقامات ارشد اروپایی گفت: "ما برای خلع سلاح حزبالله در کنار جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، ایستادهایم."
یک منبع دولتی سوریه روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که ارتش سوریه استقرار نیروهای خود را در مرزهای این کشور با لبنان و عراق تقویت کرده است.
الشرع گفت: «ما نیروهای دفاعی خود را در امتداد مرز به عنوان یک اقدام احتیاطی تقویت کردهایم تا از سرایت درگیری به خاک سوریه جلوگیری کنیم و با سازمانهای فرامرزی مبارزه کنیم و مانع از استفاده آنها از خاک سوریه شویم.»
روز دوشنبه، عون، حزبالله را با تصمیم خود برای پرتاب موشک به سمت اسرائیل، به تلاش برای «فروپاشی» دولت لبنان متهم کرد.
ایافپی/ب.ن